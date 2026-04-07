Concachampions: LAFC golpea a Cruz Azul; América sale con vida de Nashville

La actividad de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf dejó este martes dos panoramas distintos para los equipos mexicanos. Mientras Cruz Azul complicó seriamente su continuidad en el torneo, América rescató un empate sin goles que mantiene abierta su eliminatoria. En el BMO Stadium, Cruz Azul fue superado 3-0 por LAFC en el partido de ida. El conjunto estadounidense marcó diferencia desde la primera mitad y aprovechó los espacios de un rival que no logró asentarse en el campo. Al minuto 30, un desborde por derecha permitió a Choiniére asistir al coreano Son, quien definió frente al arco para abrir el marcador.

Poco después, al 38’, David Martínez amplió la ventaja con una llegada por el mismo sector, resolviendo con un disparo de zurda ante la salida del portero Kevin Mier. El golpe fue doble para los celestes, que no encontraron reacción antes del descanso.

Para la segunda mitad se esperaba una respuesta del equipo dirigido por Nicolás Larcamón, pero esta no se concretó. En cambio, Martínez volvió a aparecer al minuto 58 con una jugada individual desde medio campo, dejando atrás a varios defensores antes de firmar el tercer tanto de la noche. Cruz Azul intentó recortar distancia con ajustes en su alineación, incluyendo el ingreso de Nicolás Ibáñez. Sin embargo, las aproximaciones fueron contenidas por el arquero Hugo Lloris, quien evitó cualquier posibilidad de descuento. Con este resultado, el vigente campeón queda obligado a una remontada amplia en el partido de vuelta: necesita ganar por cuatro goles o al menos por tres para forzar la prórroga y mantener vivas sus aspiraciones. AMÉRICA Y NASHVILLE SE QUEDAN EN CEROS En contraste, América salió con un empate 0-0 en su visita a Nashville SC. El encuentro, disputado en el Geodis Park, presentó a un equipo local que generó las opciones más claras durante los primeros minutos, con llegadas de Hany Mukhtar, Sam Surridge y Cristian Espinoza. El conjunto mexicano fue equilibrando el trámite con el paso del tiempo y logró cerrar espacios en defensa, además de generar oportunidades en ataque. El portero Brian Schwake intervino para detener disparos de Álex Zendejas e Isaías Violante, evitando que las Águilas tomaran ventaja como visitantes.

El resultado deja la serie abierta de cara al duelo de vuelta territorio mexicano, donde América está obligado a ganar para avanzar. Un empate con goles favorecería a Nashville, que busca alcanzar las primeras semifinales de su historia en el torneo. SIGUE LA ACTIVIDAD La jornada continuará este miércoles con la participación de otros clubes mexicanos. Tigres recibirá a Seattle Sounders a las 19:00 horas, mientras que Toluca enfrentará a LA Galaxy a las 21:00, en duelos que completarán la ronda de ida de los cuartos de final.

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