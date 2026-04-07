Coahuila apunta al podio en Copa del Mundo de Tiro con Arco en Puebla

La Copa del Mundo de Tiro con Arco inició actividades este martes en el Parque del Arte, en Puebla, con una actuación sólida de la delegación mexicana en la modalidad de arco compuesto, donde destacaron los coahuilenses Dafne Quintero y Sebastián García durante la fase clasificatoria. En la rama femenil, el equipo integrado por Maya Becerra, Dafne Quintero, Ana Sofía Hernández y Adriana Castillo se colocó en el segundo lugar general por equipos tras sumar 2,072 puntos. Dentro de ese resultado, la arquera originaria de Coahuila, Dafne Quintero, firmó una de las mejores actuaciones del día al registrar 697 unidades, marca que la ubicó en la segunda posición individual y la perfila como contendiente en las rondas eliminatorias.

Ana Sofía Hernández terminó en el sitio 14 con 690 puntos, mientras Becerra fue 23 y Castillo 33, completando un desempeño colectivo que mantiene a México en la pelea por medallas. En la rama varonil, también hubo presencia coahuilense con Sebastián García, quien logró avanzar a la siguiente fase tras superar el corte clasificatorio. El equipo mexicano, integrado además por Juan Carlos del Río, Rodrigo González y Máximo Méndez, finalizó en la novena posición con 2,072 unidades.

A nivel individual, García se ubicó en el lugar 46 con 690 puntos, mismo registro que Del Río, mientras Méndez fue 42 con 692 unidades y González terminó en el sitio 56. Para las eliminatorias, Dafne Quintero avanzará directamente a la siguiente ronda, mientras Adriana Castillo abrirá ante la china Zheng Xinyan y Ana Sofía Hernández enfrentará a la chilena Aurora Prado. En la rama varonil, Sebastián García se medirá al indio Kushal Dalal. La jornada de eliminación directa definirá a los finalistas en la modalidad individual, con México aún en competencia y con participación clave de los arqueros de Coahuila.

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