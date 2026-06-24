Coreanos se enamoran de Monterrey por sus montañas y calidez

Los aficionados coreanos no solo llegaron a Monterrey para apoyar a su selección en el Mundial 2026. Para muchos de ellos, la ciudad ya se convirtió en un segundo hogar gracias a sus montañas, la calidez de sus habitantes y el ambiente que han encontrado desde que decidieron establecerse en México. La comunidad surcoreana, una de las más importantes del país debido a la llegada de empresas asiáticas al estado de Nuevo León, también vive con intensidad la Copa del Mundo, un torneo que les permitió ver a su selección disputar partidos prácticamente en casa.

Uno de los entrevistados, originario de Busan, explicó que lleva cuatro años viviendo en Monterrey y aseguró que la principal razón por la que permanece en la ciudad es el trato que ha recibido por parte de los mexicanos. “Aquí la gente es muy amable, nos apoya mucho. En Guadalajara, durante el primer partido, todos los mexicanos nos trataron muy bien. Eso me emociona y para mí es suficiente”, comentó.

El aficionado señaló que ver a Corea del Sur disputar un Mundial en territorio mexicano tiene un significado especial, pues representa el encuentro entre dos pueblos que, desde su experiencia, han construido una relación de amistad. Otro residente, quien apenas llegó hace dos meses procedente de Corea, coincidió en que lo que más le ha sorprendido ha sido el ambiente que encontró en Monterrey, especialmente en la zona de San Pedro Garza García.

“Me gusta mucho porque la gente se siente como una familia. Mis compañeros también sienten eso”, expresó. Además, consideró que la comunidad coreana ha logrado integrarse gracias a la convivencia cotidiana con los mexicanos, principalmente por motivos laborales. La tercera entrevista confirmó esa percepción. Un coreano que ya suma una década viviendo en Monterrey destacó tres aspectos que, asegura, lo hicieron enamorarse de la ciudad: “Las montañas, las personas, la comida y los tacos”. Sus palabras reflejan una realidad que se observa cada vez con mayor frecuencia en Nuevo León, donde miles de ciudadanos surcoreanos han encontrado un lugar para vivir, trabajar y formar una comunidad sin perder el vínculo con sus raíces.