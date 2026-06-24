Coreanos se enamoran de Monterrey por sus montañas y calidez

Coreanos se enamoran de Monterrey por sus montañas y calidez

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

Aficionados coreanos que viven en Monterrey destacaron las montañas, los tacos y la amabilidad de México durante el Mundial 2026

Fútbol
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Los aficionados coreanos no solo llegaron a Monterrey para apoyar a su selección en el Mundial 2026. Para muchos de ellos, la ciudad ya se convirtió en un segundo hogar gracias a sus montañas, la calidez de sus habitantes y el ambiente que han encontrado desde que decidieron establecerse en México.

La comunidad surcoreana, una de las más importantes del país debido a la llegada de empresas asiáticas al estado de Nuevo León, también vive con intensidad la Copa del Mundo, un torneo que les permitió ver a su selección disputar partidos prácticamente en casa.

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Uno de los entrevistados, originario de Busan, explicó que lleva cuatro años viviendo en Monterrey y aseguró que la principal razón por la que permanece en la ciudad es el trato que ha recibido por parte de los mexicanos.

“Aquí la gente es muy amable, nos apoya mucho. En Guadalajara, durante el primer partido, todos los mexicanos nos trataron muy bien. Eso me emociona y para mí es suficiente”, comentó.

$!Hinchas provenientes de Corea del Sur celebran en una zona pública de la ciudad, donde han encontrado un entorno de hospitalidad por parte de la afición mexicana.
Hinchas provenientes de Corea del Sur celebran en una zona pública de la ciudad, donde han encontrado un entorno de hospitalidad por parte de la afición mexicana. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El aficionado señaló que ver a Corea del Sur disputar un Mundial en territorio mexicano tiene un significado especial, pues representa el encuentro entre dos pueblos que, desde su experiencia, han construido una relación de amistad.

Otro residente, quien apenas llegó hace dos meses procedente de Corea, coincidió en que lo que más le ha sorprendido ha sido el ambiente que encontró en Monterrey, especialmente en la zona de San Pedro Garza García.

$!Aficionados surcoreanos en Monterrey muestran su apoyo a la selección de Corea del Sur durante el Mundial 2026, en un ambiente de convivencia con seguidores locales.
Aficionados surcoreanos en Monterrey muestran su apoyo a la selección de Corea del Sur durante el Mundial 2026, en un ambiente de convivencia con seguidores locales. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Me gusta mucho porque la gente se siente como una familia. Mis compañeros también sienten eso”, expresó. Además, consideró que la comunidad coreana ha logrado integrarse gracias a la convivencia cotidiana con los mexicanos, principalmente por motivos laborales.

La tercera entrevista confirmó esa percepción. Un coreano que ya suma una década viviendo en Monterrey destacó tres aspectos que, asegura, lo hicieron enamorarse de la ciudad: “Las montañas, las personas, la comida y los tacos”.

Sus palabras reflejan una realidad que se observa cada vez con mayor frecuencia en Nuevo León, donde miles de ciudadanos surcoreanos han encontrado un lugar para vivir, trabajar y formar una comunidad sin perder el vínculo con sus raíces.

$!Aficionados surcoreanos en Monterrey muestran su apoyo a la selección de Corea del Sur durante el Mundial 2026, en un ambiente de convivencia con seguidores locales.
Aficionados surcoreanos en Monterrey muestran su apoyo a la selección de Corea del Sur durante el Mundial 2026, en un ambiente de convivencia con seguidores locales. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La celebración del Mundial 2026 también fortaleció ese sentido de pertenencia. Para ellos, apoyar a Corea del Sur en México significa hacerlo rodeados de personas que, aseguran, los han recibido con respeto y hospitalidad.

Mientras la selección asiática busca avanzar en la Copa del Mundo, sus aficionados residentes en Monterrey disfrutan de un torneo que también les ha permitido mostrar que, además de compartir la pasión por el futbol, mexicanos y coreanos han construido una convivencia basada en la amistad, la solidaridad y el aprecio mutuo.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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