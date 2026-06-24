Mundial 2026: Vinícius brilla con doblete y Brasil asegura el primer lugar del Grupo C

Brasil aseguró el liderato del Grupo C y avanzó a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 3-0 a Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami, en un encuentro donde Vinícius Júnior fue la figura con dos anotaciones y donde también destacó el regreso de Neymar con la selección brasileña después de una larga ausencia. La Canarinha resolvió el partido desde los primeros minutos. Apenas al siete, una presión alta de Rayan provocó un error en la salida escocesa. El balón terminó en los pies de Vinícius, quien dejó atrás al guardameta Angus Gunn y definió sin oposición para abrir el marcador.

Brasil mantuvo el control del encuentro y generó varias llegadas de peligro. Incluso, Vinícius parecía haber ampliado la ventaja poco después, pero el árbitro mexicano César Ramos invalidó la acción por una falta previa sobre Jack Hendry, una decisión que generó reclamos por parte de los sudamericanos. Pese a ello, el delantero del Real Madrid volvió a aparecer antes del descanso. En una jugada construida por Bruno Guimarães, Vinícius se anticipó a la defensa y conectó de cabeza para firmar el 2-0, resultado con el que Brasil se marchó al vestidor con tranquilidad. En la segunda mitad, Escocia intentó reaccionar y encontró algunos espacios para acercarse al área rival. Sin embargo, el arquero Alisson Becker respondió con intervenciones oportunas que evitaron cualquier intento de remontada. La sentencia llegó al minuto 60. Nuevamente Bruno Guimarães fue protagonista al asistir a Matheus Cunha, quien definió con precisión para colocar el tercer tanto de la tarde y asegurar la victoria brasileña.

Uno de los momentos más esperados ocurrió en la recta final del encuentro. Neymar ingresó al terreno de juego y disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026, además de reaparecer con la selección brasileña tras casi un año sin actividad internacional. Aunque no logró marcar, recibió una de las mayores ovaciones de la jornada por parte de los aficionados presentes en Miami. Con el triunfo, Brasil terminó la fase de grupos como líder gracias a una mejor diferencia de goles que Marruecos, selección que también consiguió su boleto a la siguiente ronda. Marruecos reaccionó a tiempo y avanzó como segundo del grupo Mientras Brasil cumplía con su tarea en Miami, Marruecos tuvo que trabajar más de la cuenta para derrotar 4-2 a Haití en Atlanta y asegurar su clasificación. El conjunto caribeño sorprendió desde el inicio con un gol de Lenny Joseph a los 10 minutos, aunque los africanos lograron igualar por conducto de Achraf Hakimi. Antes del descanso, Wilson Isidor volvió a adelantar a Haití, pero Ismael Saibari respondió rápidamente para decretar el 2-2.

En el complemento, Marruecos incrementó la presión y encontró la ventaja definitiva a través de Soufiane Rahimi al minuto 78. Ya en los instantes finales, Gessime Yassine selló el 4-2 que confirmó el pase marroquí. De esta manera, Brasil avanzó como primero del Grupo C y Marruecos como segundo, dejando fuera de competencia a Escocia y Haití. Ambos clasificados ahora esperan rival para la ronda de dieciseisavos de final, donde buscarán mantenerse en la pelea por el título mundial.

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