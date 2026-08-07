México pierde el oro ante Venezuela: el Tri cae en penales en Santo Domingo 2026

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    México pierde el oro ante Venezuela: el Tri cae en penales en Santo Domingo 2026
    La Selección Mexicana Sub-23 recibió la medalla de plata tras una dramática Final disputada en el Estadio Cibao. FOTO: X

Mateo Levy firmó un doblete y mantuvo con vida al Tricolor, pero la definición desde los 11 pasos favoreció a la Vinotinto

México estuvo a centímetros de refrendar su corona, pero la medalla de oro se le escapó desde los 11 pasos.

La Selección Mexicana Sub-23 perdió 3-2 en penales ante Venezuela, después de empatar 2-2 durante 120 minutos, y terminó con la plata en el futbol varonil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La Final comenzó cuesta arriba para el Tricolor de Eduardo Arce. Al 2, Santos Torrealba desbordó por izquierda y sirvió al área para que Luis Carrero castigara una defensa dormida.

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México reaccionó al 25’: Mateo Levy recortó a un zaguero y cruzó su disparo ante el portero Diego Ochoa para firmar el 1-1.

La alegría duró poco. Venezuela golpeó al 30, cuando Jesús González mandó un servicio y Diego Claut apareció para colocar el 2-1. Parecía que la Vinotinto se iría al descanso con ventaja, pero Levy emergió de nuevo en el 48’.

El atacante de Cruz Azul remató dentro del área un centro de Juan Uribe y convirtió su doblete en la noche más importante del torneo.

El complemento tuvo mayor dominio mexicano, aunque faltó precisión. Levy dejó escapar una oportunidad frente al arco, Gael García mandó un disparo por encima y Venezuela resistió para enviar la lucha por el oro al tiempo extra.

Desde el manchón llegó el desenlace más cruel. El arquero venezolano detuvo el primer cobro de Moxica; Tahiel Jiménez y Luis Navarrete mantuvieron con vida al Tri, mientras Emmanuel Ochoa atajó el intento de Aquiles Zamora.

Sin embargo, el fallo de Gael García inclinó una tanda que Venezuela resolvió 3-2 para celebrar el campeonato.

La derrota frenó el bicampeonato de México, monarca en San Salvador 2023. El equipo nacional cerró invicto en tiempo reglamentario tras vencer a la propia Venezuela, empatar con República Dominicana, golear a Guatemala y superar 4-0 a Panamá en Semifinales.

Su recorrido fue sólido, pero en Santiago la gloria quedó del lado venezolano y al Tricolor sólo le alcanzó para subir al segundo escalón del podio.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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