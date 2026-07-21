Cruz Azul vence 2-1 a Puebla y llega encendido al Campeón de Campeones

Cruz Azul mantuvo su paso perfecto en el Apertura 2026 al vencer 2-1 a Puebla en el Estadio Azteca, en un partido donde nuevamente tuvo que venir de atrás para quedarse con los tres puntos. La victoria significó además un estreno exitoso en su regreso oficial al inmueble de Santa Úrsula y una inyección de confianza de cara al duelo por el Campeón de Campeones ante Toluca. La Máquina se presentó ante su afición con varias modificaciones en la alineación. Pensando en la carga de partidos y en el compromiso por el título de títulos, el técnico Joel Huiqui decidió dar descanso a algunos elementos habituales como Willer Ditta, Agustín Palavecino y Cristian Ebere. A pesar de ello, el equipo mantuvo una propuesta ofensiva encabezada por Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández.

Desde el silbatazo inicial, Cruz Azul se adueñó de la posesión del balón. El conjunto cementero monopolizó la circulación y obligó a Puebla a replegarse cerca de su área. Sin embargo, el dominio territorial no se reflejó de inmediato en el marcador. Las oportunidades más claras de la primera mitad llegaron mediante un remate de Gabriel Fernández que se fue por encima del arco y un intento de Nicolás Ibáñez que fue controlado sin mayores dificultades por el guardameta visitante.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Puebla encontró la ventaja en una de sus pocas aproximaciones. Fernando Monárrez sacó un disparo de larga distancia que superó la marca defensiva celeste y dejó sin posibilidad de reacción al arquero Kevin Mier. El tanto silenció momentáneamente al Azteca y obligó a Cruz Azul a remar contracorriente por segundo partido consecutivo. La respuesta llegó antes del descanso. Jeremy Márquez envió un servicio preciso al área y Luka Romero apareció sin marca para conectar un remate de cabeza que terminó en el fondo de la red. El empate recompensó la insistencia de los locales y les permitió irse al vestidor con mejores sensaciones. En la segunda mitad el desarrollo del encuentro cambió poco. Cruz Azul siguió controlando la pelota y buscando espacios ante una defensa poblana que apostó por resistir. Huiqui recurrió a su banca para encontrar soluciones y los cambios resultaron determinantes. Palavecino avisó con un disparo que se estrelló en el travesaño, mientras que Cristian Ebere aportó profundidad y movilidad en los metros finales. Precisamente ambos participaron en la jugada que definió el partido. Tras una combinación dentro del área, el atacante nigeriano sacó un potente disparo que dejó sin opciones al arquero poblano para firmar el 2-1 definitivo. Con este resultado, Cruz Azul suma dos victorias en las primeras jornadas del torneo y confirma un arranque sólido. Ahora, el conjunto celeste cambiará momentáneamente el enfoque de la Liga MX para buscar otro título cuando enfrente a Toluca en el Campeón de Campeones.