¿Qué se hizo Vinícius Jr.? Su cambio de imagen causa revuelo en redes sociales

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    ¿Qué se hizo Vinícius Jr.? Su cambio de imagen causa revuelo en redes sociales
    Mientras crecen los rumores sobre su imagen, Vinícius Jr. se prepara para volver a la actividad con el Real Madrid. FOTO: ESPECIAL
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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Una fotografía compartida por la pareja de Vinícius Jr. desató especulaciones sobre un posible procedimiento estético en el rostro del futbolista brasileño

Vinícius Jr. volvió a colocarse entre las tendencias en redes sociales, aunque esta vez no fue por alguna jugada dentro de la cancha. El delantero brasileño se convirtió en tema de conversación después de que una fotografía compartida por su pareja, Victoria Fonseca, desatara especulaciones sobre un posible procedimiento estético realizado tras su participación en la Copa del Mundo de 2026.

La imagen, publicada en redes sociales, provocó una rápida reacción entre aficionados y usuarios, quienes señalaron aparentes cambios en el rostro del futbolista, particularmente en la zona de la mandíbula y el mentón. A partir de ello comenzaron a circular versiones que apuntan a un tratamiento de armonización facial para redefinir el contorno de su cara.

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Hasta el momento, el atacante del Real Madrid no ha emitido declaraciones para confirmar o desmentir los rumores. Tampoco existe información oficial sobre el tipo de procedimiento al que pudo haberse sometido, por lo que las versiones continúan basándose en comparaciones de fotografías y comentarios difundidos en plataformas digitales.

Parte de la conversación aumentó después de que se conociera la visita del dermatólogo brasileño Alessandro Alarcao a Goiânia, ciudad donde habría atendido al jugador. El especialista publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo la visita de Vinícius a su clínica, aunque evitó revelar detalles sobre cualquier tratamiento realizado.

“Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa”, escribió el médico en una publicación que posteriormente fue retomada por diversos medios brasileños.

De acuerdo con reportes difundidos en Brasil, el procedimiento habría estado enfocado en definir áreas como el mentón, la mandíbula y el cuello mediante técnicas estéticas no quirúrgicas. Sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada por el futbolista ni por su equipo de representación.

La incertidumbre creció cuando el propio Vinícius compartió una fotografía en sus historias de Instagram. En la imagen aparece cubriendo parte de su rostro con una mano, un detalle que algunos usuarios interpretaron como una forma de evitar mostrar cualquier cambio físico reciente. No obstante, la fotografía tampoco permite comprobar si realmente existe una modificación en su apariencia.

Mientras las especulaciones continúan, el brasileño se prepara para reincorporarse a la disciplina del Real Madrid de cara a la temporada 2026-27. Tras el Mundial, el atacante regresará a la actividad con el conjunto español, que inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de José Mourinho.

En el plano deportivo, Vinícius cerró una destacada actuación individual en la Copa del Mundo. Aunque Brasil fue eliminado por Noruega en los octavos de final, el delantero registró cuatro goles y una asistencia durante el torneo, convirtiéndose en uno de los elementos más productivos del equipo sudamericano.

Por ahora, la conversación alrededor del jugador se mantiene lejos del terreno de juego y centrada en un supuesto cambio de imagen que sigue alimentando el debate entre seguidores y medios de comunicación.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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