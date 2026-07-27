Cruz Azul vs Inter Miami: fecha, sede y transmisión de la Campeones Cup 2026

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    Cruz Azul vs Inter Miami: fecha, sede y transmisión de la Campeones Cup 2026
    El NU Stadium albergará su primer partido internacional de clubes cuando reciba el choque entre Inter Miami y Cruz Azul. FOTO: X/CAMPEONES CUP
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

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La Máquina aseguró su lugar en la Campeones Cup 2026 tras vencer a Toluca en el Campeón de Campeones y ahora enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Casemiro

Cruz Azul ya conoce a su siguiente rival internacional. Tras conquistar el Campeón de Campeones 2026 al derrotar 3-1 al Toluca, La Máquina aseguró su participación en la Campeones Cup, torneo que enfrenta al monarca del futbol mexicano con el campeón de la Major League Soccer (MLS).

El conjunto celeste obtuvo el boleto luego de imponerse a los Diablos Rojos el pasado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de California. José Paradela fue pieza clave en el triunfo al marcar dos goles, mientras que Carlos Rodríguez completó la cuenta para los capitalinos. Por Toluca, Alexis Vega descontó en el marcador.

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Con este resultado, Cruz Azul se ganó el derecho de disputar la Campeones Cup 2026 frente al Inter Miami CF, actual campeón de la MLS Cup. El encuentro está programado para el miércoles 16 de septiembre en el NU Stadium, casa del club estadounidense, aunque el horario todavía no ha sido confirmado por los organizadores.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de Apple TV, plataforma que tendrá la transmisión oficial del compromiso. El duelo marcará además un momento especial para el inmueble de Miami, ya que será su primer encuentro internacional a nivel de clubes desde su reciente inauguración.

La Campeones Cup se ha consolidado como uno de los torneos que mide el nivel de los campeones de México y Estados Unidos. En esta edición reunirá a dos equipos que llegan como monarcas de sus respectivas competencias y que cuentan con una importante presencia de aficionados a ambos lados de la frontera.

Para Cruz Azul, la cita representa la posibilidad de extender una etapa positiva que comenzó meses atrás con un cambio inesperado en el banquillo. Tras la salida de Nicolás Larcamón durante la recta final del Clausura 2026, la directiva decidió apostar por Joel Huiqui como entrenador principal.

La respuesta fue inmediata. Bajo su dirección, los cementeros avanzaron en la liguilla eliminando a Atlas en los cuartos de final y a Guadalajara en las semifinales. Posteriormente derrotaron a Pumas en la serie por el campeonato para conquistar un nuevo título de liga.

El Campeón de Campeones conseguido ante Toluca se convirtió en el segundo trofeo de Huiqui al frente del equipo en un periodo relativamente corto, consolidando el proyecto encabezado por el exdefensor celeste.

Ahora, el técnico mexicano tendrá la oportunidad de sumar un nuevo logro cuando enfrente al conjunto de Florida. Cruz Azul llegará respaldado por el buen momento de futbolistas como Erik Lira, José Paradela y Carlos Rodríguez, quienes han sido protagonistas en los compromisos más recientes.

Del otro lado estará un Inter Miami que buscará levantar por primera vez la Campeones Cup. El club estadounidense cuenta con una plantilla de experiencia internacional encabezada por Lionel Messi, Luis Suárez y Casemiro, elementos que han marcado una trayectoria importante en el futbol mundial.

Inter Miami vs Cruz Azul

Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026

Hora: Por definir

Estadio: NU Stadium

Transmisión: Apple TV

La mesa está puesta para un enfrentamiento que reunirá a dos campeones de sus respectivas ligas y que pondrá en juego uno de los títulos binacionales más importantes del continente.

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Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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