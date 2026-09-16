Messi hace historia ante Cruz Azul y el Inter Miami gana la Campeones Cup 2026

Inter Miami sumó un nuevo campeonato a su historia al derrotar 2-0 a Cruz Azul en la final de la Campeones Cup 2026, en un partido que volvió a colocar a Lionel Messi en el centro de la escena. El argentino marcó el primer gol y después asistió en la anotación que definió el encuentro. La victoria tuvo un significado particular para Messi, pues el rival frente al que levantó el trofeo también forma parte de uno de los primeros capítulos de su etapa en Estados Unidos. El delantero llegó a los 100 goles con la camiseta del Inter Miami y lo consiguió frente al mismo equipo al que le marcó su primera anotación como jugador de las Garzas.

Cruz Azul comenzó con mayor iniciativa. La Máquina adelantó líneas y buscó aprovechar los espacios para tomar ventaja durante los primeros minutos. José Paradela tuvo una de las primeras oportunidades al minuto 6, cuando sacó un disparo que pasó cerca de uno de los postes. Jeremy Márquez también intentó desde fuera del área, aunque los defensores del conjunto de Florida lograron cerrar los caminos hacia la portería de Dayne St. Clair.

Inter Miami comenzó a ganar presencia conforme avanzó el encuentro. La conexión entre Messi y Luis Suárez volvió a ser importante para generar peligro y, al minuto 24, llegó la apertura del marcador. Suárez recibió el balón y mandó un centro al área. Messi se movió hacia la zona cercana al arco y apareció para conectar de cabeza. El remate terminó dentro de la portería de Kevin Mier y puso el 1-0. La anotación significó el centenar de goles de Messi con Inter Miami. Su primer tanto con el club había sido precisamente contra Cruz Azul, durante la Leagues Cup de 2023, cuando convirtió un tiro libre en los últimos minutos para darle el triunfo a su equipo. Cruz Azul trató de responder antes del descanso. Agustín Palavecino puso a prueba a St. Clair con un disparo desde fuera del área, mientras que Rodo Rotondi también encontró una oportunidad, aunque su remate fue bloqueado por la defensa. Para el segundo tiempo, el técnico de La Máquina realizó modificaciones con Gonzalo Piovi y Omar Campos como parte de los ajustes para buscar el empate. El equipo mexicano tuvo una ocasión clara al minuto 67, cuando Gabriel Fernández remató de cabeza y el balón terminó en el poste izquierdo.

El conjunto cementero mantuvo la presión durante algunos pasajes, pero Inter Miami también encontró espacios para salir al contragolpe. En una de esas acciones, Messi condujo el ataque y dejó una oportunidad para Luis Suárez, cuyo disparo se fue por encima de la portería. Cuando Cruz Azul buscaba el empate, llegó el segundo golpe del cuadro estadounidense. Al minuto 81, Inter Miami consiguió un tiro de esquina. Messi tomó la responsabilidad de cobrarlo y colocó el balón dentro del área. Casemiro se anticipó a la defensa y conectó un remate de cabeza que terminó en las redes para establecer el 2-0. Cruz Azul intentó reaccionar en los minutos finales con centros y movimientos ofensivos, pero no encontró la manera de superar nuevamente a la defensa local. El silbatazo final confirmó el campeonato para Inter Miami, que levantó la Campeones Cup frente a su afición. Messi cerró la noche con una actuación que quedó ligada a dos cifras dentro de su paso por el club: su gol número 100 y una asistencia para sellar el título.