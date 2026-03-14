¿Cuándo debuta el América en la Queens League Américas? La expansión del Futbol 7 en México

El Club América continúa expandiendo su presencia en nuevos formatos de competencia y confirmó que tendrá un equipo dentro de la Queens League México, torneo de futbol 7 que forma parte del universo de la Kings League creado por Gerard Piqué.

La institución azulcrema se convierte en uno de los equipos participantes del circuito y marca un paso relevante al ser uno de los primeros clubes profesionales de futbol en integrarse a este formato de entretenimiento deportivo que mezcla competencia, streaming y presencia digital.

La incorporación del América a la liga se da en el marco del crecimiento de la Queens League en México, donde distintos proyectos deportivos, creadores de contenido y figuras del futbol se han sumado a esta modalidad que se juega con siete futbolistas por equipo y reglas innovadoras diseñadas para generar mayor espectáculo.

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América apuesta por el futbol digital y el formato de futbol 7

El proyecto del equipo azulcrema dentro de la Queens League estaría ligado al impulso que busca dar la organización a su presencia en plataformas digitales y nuevos torneos de futbol 7.