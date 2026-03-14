¿Cuándo debuta el América en la Queens League Américas? La expansión del Futbol 7 en México
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Las Águilas plantean un proyecto que buscará combinar el impacto mediático del torneo organizado por Piqué, con la estructura de uno de los clubes más populares del futbol mexicano
El Club América continúa expandiendo su presencia en nuevos formatos de competencia y confirmó que tendrá un equipo dentro de la Queens League México, torneo de futbol 7 que forma parte del universo de la Kings League creado por Gerard Piqué.
La institución azulcrema se convierte en uno de los equipos participantes del circuito y marca un paso relevante al ser uno de los primeros clubes profesionales de futbol en integrarse a este formato de entretenimiento deportivo que mezcla competencia, streaming y presencia digital.
La incorporación del América a la liga se da en el marco del crecimiento de la Queens League en México, donde distintos proyectos deportivos, creadores de contenido y figuras del futbol se han sumado a esta modalidad que se juega con siete futbolistas por equipo y reglas innovadoras diseñadas para generar mayor espectáculo.
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América apuesta por el futbol digital y el formato de futbol 7
El proyecto del equipo azulcrema dentro de la Queens League estaría ligado al impulso que busca dar la organización a su presencia en plataformas digitales y nuevos torneos de futbol 7.
En ese contexto, el exfutbolista mexicano Miguel Layún, quien también ha estado involucrado en la expansión de la Kings League en la región, ha sido una de las figuras clave para acercar al club al torneo.
Reportes señalan que el equipo se integrará como uno de los participantes del torneo y que el proyecto podría contar con figuras del futbol femenil y exjugadoras profesionales para formar la base del plantel que representará a las Águilas en la competencia.
Un nuevo escenario para el América fuera de la Liga MX
La llegada del América a la Queens League representa un movimiento estratégico para ampliar el alcance del club en el ecosistema del futbol digital y el entretenimiento deportivo.
Este torneo se ha caracterizado por su alto impacto en redes sociales, transmisiones en línea y la participación de streamers y celebridades del deporte.
Con esta decisión, el América se suma a una tendencia creciente donde equipos tradicionales del futbol buscan adaptarse a formatos innovadores que combinan espectáculo, tecnología y nuevas audiencias, en un proyecto que promete atraer a millones de seguidores dentro y fuera de México.