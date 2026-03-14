¿Cuándo debuta el América en la Queens League Américas? La expansión del Futbol 7 en México

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 14 marzo 2026
    ¿Cuándo debuta el América en la Queens League Américas? La expansión del Futbol 7 en México
    El Club América se integró a la Queens League México con un equipo propio, en un proyecto que mezcla futbol 7, streaming y nuevas audiencias digitales. FOTO: ESPECIAL

Las Águilas plantean un proyecto que buscará combinar el impacto mediático del torneo organizado por Piqué, con la estructura de uno de los clubes más populares del futbol mexicano

El Club América continúa expandiendo su presencia en nuevos formatos de competencia y confirmó que tendrá un equipo dentro de la Queens League México, torneo de futbol 7 que forma parte del universo de la Kings League creado por Gerard Piqué.

La institución azulcrema se convierte en uno de los equipos participantes del circuito y marca un paso relevante al ser uno de los primeros clubes profesionales de futbol en integrarse a este formato de entretenimiento deportivo que mezcla competencia, streaming y presencia digital.

La incorporación del América a la liga se da en el marco del crecimiento de la Queens League en México, donde distintos proyectos deportivos, creadores de contenido y figuras del futbol se han sumado a esta modalidad que se juega con siete futbolistas por equipo y reglas innovadoras diseñadas para generar mayor espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasará con el calendario de la F1? Cancelan carreras en Bahréin y Arabia Saudita por crisis en Medio Oriente

América apuesta por el futbol digital y el formato de futbol 7

El proyecto del equipo azulcrema dentro de la Queens League estaría ligado al impulso que busca dar la organización a su presencia en plataformas digitales y nuevos torneos de futbol 7.

En ese contexto, el exfutbolista mexicano Miguel Layún, quien también ha estado involucrado en la expansión de la Kings League en la región, ha sido una de las figuras clave para acercar al club al torneo.

Reportes señalan que el equipo se integrará como uno de los participantes del torneo y que el proyecto podría contar con figuras del futbol femenil y exjugadoras profesionales para formar la base del plantel que representará a las Águilas en la competencia.

Un nuevo escenario para el América fuera de la Liga MX

La llegada del América a la Queens League representa un movimiento estratégico para ampliar el alcance del club en el ecosistema del futbol digital y el entretenimiento deportivo.

Este torneo se ha caracterizado por su alto impacto en redes sociales, transmisiones en línea y la participación de streamers y celebridades del deporte.

Con esta decisión, el América se suma a una tendencia creciente donde equipos tradicionales del futbol buscan adaptarse a formatos innovadores que combinan espectáculo, tecnología y nuevas audiencias, en un proyecto que promete atraer a millones de seguidores dentro y fuera de México.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Streaming
Futbol Femenil

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Liga MX Femenil
Kings League
Club América Femenil

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos (ECMWF), también detectó señales tempranas que apuntan a uno de los eventos más intensos registrados.

Alerta por ‘Súper Niño en 2026’ ¿por qué los científicos activaron la vigilancia máxima?
Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’

Euforia por Harfuch en cobijas ‘súper suaves’ y más productos, tras caída de ‘El Mencho’
Coahuila estará construyendo esta nueva alternativa vial que permitiría conectar las salidas al norte y sur sin pasar por el centro de la ciudad.

Saltillo: licitan concesión para construir y explotar nuevo Periférico por 30 años
Trump critica rechazo de Sheinbaum a la intervención de Estados Unidos al cártel

Trump reprocha rechazo de Sheinbaum a propuesta de intervención militar contra el cártel
La aparición de Omar García Harfuch en un canal de televisión estadounidense volvió a colocar el foco internacional en la estrategia de seguridad de México.

Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’
La Presidenta aseguró que el relevo en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa obedece a un ajuste dentro de la estrategia, no a resultados negativos.

Sheinbaum niega crisis en Sinaloa: relevo del jefe de Seguridad fue ‘cambio importante’
Un total de 291 médicas y médicos residentes se integraron a los 23 programas de formación de especialidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) al inicio del nuevo ciclo académico.

Pemex forma a 291 médicos especialistas y gradúa a 283 residentes; destacan excelencia académica
La decisión supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas.

EU emite licencia para permitir a sus empresas explotar y comerciar crudo venezolano