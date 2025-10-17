México se mantiene en el puesto 14 del Ranking FIFA tras la última Fecha FIFA
La Selección Mexicana conserva su posición en el lugar 14 del ranking mundial de la FIFA, pese a los altibajos registrados durante la más reciente Fecha FIFA
La FIFA publicó este viernes su actualización mensual del ranking mundial y México aparece en el sitio 14, con un total de 1,683 puntos, manteniendo su estatus entre las mejores 15 selecciones del planeta.
A pesar de la derrota 4-0 ante Colombia y el empate 1-1 frente a Ecuador, los resultados no afectaron drásticamente la posición del conjunto dirigido por Javier Aguirre.
Durante esta ventana internacional, el Tri mostró irregularidades tanto en la generación ofensiva como en el control defensivo, factores que impidieron un mayor ascenso en la tabla.
Sin embargo, la estabilidad en el puntaje evitó un retroceso mayor, lo que confirma a México como una de las selecciones más consistentes de la Concacaf.
MÉXICO, EL MEJOR POSICIONADO DE CONCACAF
Con esta actualización, México continúa como líder de la zona Concacaf, superando a Estados Unidos y Canadá. En el panorama regional, su posición reafirma la fortaleza del combinado nacional rumbo a las competencias que preceden a la Copa del Mundo 2026.
En el plano global, España sigue encabezando el ranking FIFA, seguida de Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil, en ese orden.
El Top 10 se completa con Portugal, Países Bajos, Alemania, Croacia e Italia, mientras que México se mantiene en el segundo grupo de selecciones de élite, junto a Uruguay, Japón y Suiza.
QUÉ REPRESENTA ESTE LUGAR EN EL RANKING FIFA
Estar en el lugar 14 del ranking FIFA no solo refleja la estabilidad de la Selección Mexicana, sino que también influye directamente en los futuros sorteos de torneos internacionales.
Además, otorga visibilidad y prestigio en negociaciones de partidos amistosos, patrocinios y preparación hacia el Mundial.
Para el cuerpo técnico encabezado por Aguirre, el reto será mantener el rendimiento ante rivales de primer nivel y recuperar terreno perdido frente a equipos sudamericanos.
Con más fechas FIFA por delante y el regreso de figuras como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, la expectativa es que México pueda escalar posiciones antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.