México se mantiene en el puesto 14 del Ranking FIFA tras la última Fecha FIFA

La FIFA publicó este viernes su actualización mensual del ranking mundial y México aparece en el sitio 14, con un total de 1,683 puntos, manteniendo su estatus entre las mejores 15 selecciones del planeta.

A pesar de la derrota 4-0 ante Colombia y el empate 1-1 frente a Ecuador, los resultados no afectaron drásticamente la posición del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Durante esta ventana internacional, el Tri mostró irregularidades tanto en la generación ofensiva como en el control defensivo, factores que impidieron un mayor ascenso en la tabla.

Sin embargo, la estabilidad en el puntaje evitó un retroceso mayor, lo que confirma a México como una de las selecciones más consistentes de la Concacaf.

MÉXICO, EL MEJOR POSICIONADO DE CONCACAF

Con esta actualización, México continúa como líder de la zona Concacaf, superando a Estados Unidos y Canadá. En el panorama regional, su posición reafirma la fortaleza del combinado nacional rumbo a las competencias que preceden a la Copa del Mundo 2026.