México se mantiene en el puesto 14 del Ranking FIFA tras la última Fecha FIFA

Fútbol
/ 17 octubre 2025
    México se mantiene en el puesto 14 del Ranking FIFA tras la última Fecha FIFA
    México continúa como el mejor equipo de la Concacaf en la clasificación global del organismo. FOTO: MEXSPORT

La Selección Mexicana conserva su posición en el lugar 14 del ranking mundial de la FIFA, pese a los altibajos registrados durante la más reciente Fecha FIFA

La FIFA publicó este viernes su actualización mensual del ranking mundial y México aparece en el sitio 14, con un total de 1,683 puntos, manteniendo su estatus entre las mejores 15 selecciones del planeta.

A pesar de la derrota 4-0 ante Colombia y el empate 1-1 frente a Ecuador, los resultados no afectaron drásticamente la posición del conjunto dirigido por Javier Aguirre.

Durante esta ventana internacional, el Tri mostró irregularidades tanto en la generación ofensiva como en el control defensivo, factores que impidieron un mayor ascenso en la tabla.

TE PUEDE INTERESAR: Dodgers, a un triunfo de la Serie Mundial; Blue Jays empatan la Final de la Americana

Sin embargo, la estabilidad en el puntaje evitó un retroceso mayor, lo que confirma a México como una de las selecciones más consistentes de la Concacaf.

MÉXICO, EL MEJOR POSICIONADO DE CONCACAF

Con esta actualización, México continúa como líder de la zona Concacaf, superando a Estados Unidos y Canadá. En el panorama regional, su posición reafirma la fortaleza del combinado nacional rumbo a las competencias que preceden a la Copa del Mundo 2026.

En el plano global, España sigue encabezando el ranking FIFA, seguida de Francia, Inglaterra, Argentina y Brasil, en ese orden.

El Top 10 se completa con Portugal, Países Bajos, Alemania, Croacia e Italia, mientras que México se mantiene en el segundo grupo de selecciones de élite, junto a Uruguay, Japón y Suiza.

QUÉ REPRESENTA ESTE LUGAR EN EL RANKING FIFA

Estar en el lugar 14 del ranking FIFA no solo refleja la estabilidad de la Selección Mexicana, sino que también influye directamente en los futuros sorteos de torneos internacionales.

Además, otorga visibilidad y prestigio en negociaciones de partidos amistosos, patrocinios y preparación hacia el Mundial.

Para el cuerpo técnico encabezado por Aguirre, el reto será mantener el rendimiento ante rivales de primer nivel y recuperar terreno perdido frente a equipos sudamericanos.

Con más fechas FIFA por delante y el regreso de figuras como Raúl Jiménez y Edson Álvarez, la expectativa es que México pueda escalar posiciones antes del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Temas


Futbol
Rankings

Localizaciones


Guadalajara

Organizaciones


FIFA
Concacaf
Selección Mexicana De Futbol

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar