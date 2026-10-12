Del homenaje al ‘autogol’: Potro Gutiérrez pide perdón a Cruz Azul tras festejar aniversario del América

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Del homenaje al ‘autogol’: Potro Gutiérrez pide perdón a Cruz Azul tras festejar aniversario del América
    Raúl ‘Potro’ Gutiérrez fue homenajeado por el América en su aniversario 110, pero su presencia con la camiseta azulcrema provocó una ola de críticas entre los aficionados de Cruz Azul. FOTO: ESPECIAL

El técnico apareció con la camiseta azulcrema, provocó indignación entre los cementeros y rompió el silencio ante las exigencias de destitución

La celebración de los 110 años del América terminó convertida en un problema para Raúl “Potro” Gutiérrez.

El DT de Cruz Azul Femenil apareció con la camiseta azulcrema en un homenaje a exjugadores, desató reclamos de la afición celeste y ofreció disculpas públicas.

Todo comenzó el sábado 10, durante el empate 1-1 entre América y Monterrey en el Estadio Banorte.

https://vanguardia.com.mx/deportes/tenis/batacazo-en-shanghai-alcaraz-cae-ante-bergs-y-se-despide-del-numero-uno-mundial-de-2026-OO24086495

En el medio tiempo el club reconoció a antiguos futbolistas, entre ellos Ángel Reyna, Aquivaldo Mosquera, Reinaldo Navia y el propio Gutiérrez, quien militó en Coapa durante buena parte de los años noventa y principios de los 2000.

Las imágenes del Potro posando con los colores americanistas, conviviendo con excompañeros y cantando “Mi Mayor Anhelo” circularon en redes sociales.

Lo que para el América era un reconocimiento a su historia fue interpretado por numerosos seguidores de La Máquina como una falta de sensibilidad hacia la rivalidad entre ambas instituciones.

El domingo 11 crecieron las críticas y los llamados a destituirlo. El periodista Miguel Ángel Briseño reprochó que acudiera al festejo mientras ocupa el banquillo cementero:

“Te recuerdo que eres el ACTUAL DT de Cruz Azul Femenil. Es vergonzoso”. También José Ramón Fernández señaló que el entrenador no tenía que renegar de su pasado, pero sí entender al club que representa actualmente.

La molestia alcanzó a la dirigencia del equipo femenil, particularmente a la directora deportiva Mafer Pons, a quien algunos aficionados exigieron tomar medidas.

El contexto aumentó la tensión: Gutiérrez asumió el cargo durante el Apertura 2026 después de la derrota de Cruz Azul por 10-0 ante el propio América.

Este lunes llegó su respuesta. Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el estratega escribió: “Quiero ofrecer una sincera disculpa”.

Admitió que no dimensionó el efecto de asistir al reconocimiento por su trayectoria como jugador y aseguró que su compromiso con el conjunto femenil está fuera de duda.

https://vanguardia.com.mx/deportes/orgullo-saltillense-gerardo-armendariz-y-katia-rios-suben-al-podio-del-maraton-saltillo-2026-JB24070955

Además, comparó el episodio con un error dentro de la cancha: “Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol”. Sostuvo que fue involuntario, que afectó al equipo y que debe trabajar para impedir que algo semejante se repita.

Hasta este lunes no se había anunciado públicamente una sanción o destitución.

Mientras continúa la discusión sobre identidad y profesionalismo, el Potro deberá concentrarse en lo deportivo: Cruz Azul Femenil suma 15 puntos y tiene previsto visitar a Monterrey el sábado 17 de octubre.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Polémica
Homenajes

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Club América

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Pictograbados del saqueo arqueológico

Pictograbados del saqueo arqueológico
true

La ruta de Amílcar Olán, el amigo y socio de Andy

La protesta por la calidad del agua frente a Casa Jalisco terminó en enfrentamientos; la Fiscalía liberó a seis personas que seguirán bajo investigación.

UdeG exige esclarecer detención de estudiantes tras protesta por agua en Jalisco

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, fue detenido en Villahermosa durante un operativo coordinado entre autoridades federales y estatales.

Detienen en Tabasco a ‘El Cabra’, presunto líder de la Mara 18 buscado en El Salvador
La masa de aire frío se aproxima al noreste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima nuevo Frente Frío a México; azotará con temperaturas bajo cero, lluvias granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Sheinbaum reabrió el registro del programa Sembrando Vida 2026, que ofrece un apoyo económico mensual de 6 mil 450 pesos, capacitación laboral, insumos y herramientas.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse
¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026

¿Dónde comprarla? Así es la nueva Barbie Día de Muertos 2026
El excampeón de peso pesado aseguró que le gustaría enfrentarse a Floyd Mayweather Jr. durante una entrevista con Piers Morgan.

‘Le voy a patear el trasero’... Mike Tyson quiere pelear contra Floyd Mayweather