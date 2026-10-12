Del homenaje al ‘autogol’: Potro Gutiérrez pide perdón a Cruz Azul tras festejar aniversario del América

La celebración de los 110 años del América terminó convertida en un problema para Raúl “Potro” Gutiérrez. El DT de Cruz Azul Femenil apareció con la camiseta azulcrema en un homenaje a exjugadores, desató reclamos de la afición celeste y ofreció disculpas públicas. Todo comenzó el sábado 10, durante el empate 1-1 entre América y Monterrey en el Estadio Banorte.

En el medio tiempo el club reconoció a antiguos futbolistas, entre ellos Ángel Reyna, Aquivaldo Mosquera, Reinaldo Navia y el propio Gutiérrez, quien militó en Coapa durante buena parte de los años noventa y principios de los 2000. Las imágenes del Potro posando con los colores americanistas, conviviendo con excompañeros y cantando “Mi Mayor Anhelo” circularon en redes sociales.

Lo que para el América era un reconocimiento a su historia fue interpretado por numerosos seguidores de La Máquina como una falta de sensibilidad hacia la rivalidad entre ambas instituciones. El domingo 11 crecieron las críticas y los llamados a destituirlo. El periodista Miguel Ángel Briseño reprochó que acudiera al festejo mientras ocupa el banquillo cementero: “Te recuerdo que eres el ACTUAL DT de Cruz Azul Femenil. Es vergonzoso”. También José Ramón Fernández señaló que el entrenador no tenía que renegar de su pasado, pero sí entender al club que representa actualmente. La molestia alcanzó a la dirigencia del equipo femenil, particularmente a la directora deportiva Mafer Pons, a quien algunos aficionados exigieron tomar medidas.

El contexto aumentó la tensión: Gutiérrez asumió el cargo durante el Apertura 2026 después de la derrota de Cruz Azul por 10-0 ante el propio América. Este lunes llegó su respuesta. Mediante un mensaje difundido en redes sociales, el estratega escribió: “Quiero ofrecer una sincera disculpa”. Admitió que no dimensionó el efecto de asistir al reconocimiento por su trayectoria como jugador y aseguró que su compromiso con el conjunto femenil está fuera de duda.

Además, comparó el episodio con un error dentro de la cancha: “Esta sensación es idéntica a cuando metes un autogol”. Sostuvo que fue involuntario, que afectó al equipo y que debe trabajar para impedir que algo semejante se repita.

Hasta este lunes no se había anunciado públicamente una sanción o destitución. Mientras continúa la discusión sobre identidad y profesionalismo, el Potro deberá concentrarse en lo deportivo: Cruz Azul Femenil suma 15 puntos y tiene previsto visitar a Monterrey el sábado 17 de octubre.