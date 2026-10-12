¡Batacazo en Shanghái! Alcaraz cae ante Bergs y se despide del número uno mundial de 2026

La eliminación de Carlos Alcaraz sacudió al Masters 1000 de Shanghái 2026. El español, tercer jugador del ranking ATP y segundo sembrado del torneo, cayó ante el belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6 (7-4), en la tercera ronda. La derrota no solo terminó con su aventura en China: también lo dejó sin posibilidades de cerrar el año como número uno del mundo. Bergs, ubicado en el puesto 39 de la clasificación, consiguió la victoria más importante de su carrera en un duelo de poco más de dos horas.

Con un tenis agresivo y constantes ataques a la red, aprovechó la rapidez de la cancha para incomodar a un Alcaraz que nunca encontró regularidad desde el fondo. Bergs ganó el 79 por ciento de los puntos con su primer saque, según la ATP, y logró su primera victoria ante Alcaraz, quien lo había vencido en Tokio el año pasado. El belga rompió tres veces el servicio del murciano y mostró personalidad cuando el triunfo parecía escaparse. En el segundo set sacó para ganar con ventaja de 5-4, pero Alcaraz recuperó el quiebre y forzó el desempate. Ahí, Bergs tomó la iniciativa y encadenó tres puntos desde el 4-4 para sellar la sorpresa. El resultado contrastó con el impulso que traía el español tras defender exitosamente su título en Tokio.

Alcaraz, de 23 años, había regresado al circuito después de una prolongada ausencia por una lesión en la muñeca y acumulaba siete triunfos consecutivos antes de presentarse frente al belga. “Hoy no fue un buen partido de mi parte. Jugué a un nivel realmente malo y él estuvo a un nivel muy bueno”, reconoció Alcaraz después del encuentro. El español lamentó sus errores en los momentos decisivos y admitió que deberá regresar a los entrenamientos para corregir su rendimiento.

La caída también tuvo consecuencias en la cima de la ATP: Alexander Zverev aseguró terminar 2026 como número uno mundial, una distinción que ningún tenista alemán había conseguido al cierre de una temporada. Mientras Bergs disputará los octavos de final ante el estadounidense Tommy Paul, Alcaraz deberá pasar página y enfocarse en el Masters 1000 de París, previsto para noviembre. Shanghái quedó como una inesperada advertencia en su búsqueda de terminar fuerte la temporada.