¡Batacazo en Shanghái! Alcaraz cae ante Bergs y se despide del número uno mundial de 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Tenis
/
    ¡Batacazo en Shanghái! Alcaraz cae ante Bergs y se despide del número uno mundial de 2026
    Carlos Alcaraz sufrió una inesperada eliminación en el Masters 1000 de Shanghái tras perder en dos sets ante Zizou Bergs, quien consiguió el triunfo más importante de su carrera. FOTO: EFE

El belga, 39 del ranking ATP, firmó la mayor victoria de su carrera y eliminó al español en dos sets, después de un emocionante cierre

La eliminación de Carlos Alcaraz sacudió al Masters 1000 de Shanghái 2026. El español, tercer jugador del ranking ATP y segundo sembrado del torneo, cayó ante el belga Zizou Bergs por 7-5 y 7-6 (7-4), en la tercera ronda.

La derrota no solo terminó con su aventura en China: también lo dejó sin posibilidades de cerrar el año como número uno del mundo.

Bergs, ubicado en el puesto 39 de la clasificación, consiguió la victoria más importante de su carrera en un duelo de poco más de dos horas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/isaac-del-toro-tendra-compania-mexicana-jose-emilio-rodriguez-ficha-por-uae-para-2027-AO24086170

Con un tenis agresivo y constantes ataques a la red, aprovechó la rapidez de la cancha para incomodar a un Alcaraz que nunca encontró regularidad desde el fondo.

Bergs ganó el 79 por ciento de los puntos con su primer saque, según la ATP, y logró su primera victoria ante Alcaraz, quien lo había vencido en Tokio el año pasado.

El belga rompió tres veces el servicio del murciano y mostró personalidad cuando el triunfo parecía escaparse.

En el segundo set sacó para ganar con ventaja de 5-4, pero Alcaraz recuperó el quiebre y forzó el desempate. Ahí, Bergs tomó la iniciativa y encadenó tres puntos desde el 4-4 para sellar la sorpresa.

El resultado contrastó con el impulso que traía el español tras defender exitosamente su título en Tokio.

Alcaraz, de 23 años, había regresado al circuito después de una prolongada ausencia por una lesión en la muñeca y acumulaba siete triunfos consecutivos antes de presentarse frente al belga.

“Hoy no fue un buen partido de mi parte. Jugué a un nivel realmente malo y él estuvo a un nivel muy bueno”, reconoció Alcaraz después del encuentro.

El español lamentó sus errores en los momentos decisivos y admitió que deberá regresar a los entrenamientos para corregir su rendimiento.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/ravens-remontan-a-falcons-en-tiempo-extra-huntley-es-heroe-y-penix-jr-sale-lesionado-GB24072985

La caída también tuvo consecuencias en la cima de la ATP: Alexander Zverev aseguró terminar 2026 como número uno mundial, una distinción que ningún tenista alemán había conseguido al cierre de una temporada.

Mientras Bergs disputará los octavos de final ante el estadounidense Tommy Paul, Alcaraz deberá pasar página y enfocarse en el Masters 1000 de París, previsto para noviembre.

Shanghái quedó como una inesperada advertencia en su búsqueda de terminar fuerte la temporada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Masters 1000
Tenis
resultados

Localizaciones


Shanghái

Organizaciones


ATP

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Al narco abrazos, al médico madrazos

Al narco abrazos, al médico madrazos
NosotrAs: Tenemos derecho al placer

NosotrAs: Tenemos derecho al placer
Marina del Pilar Ávila informó que Ensenada y San Felipe concentran las búsquedas tras las intensas precipitaciones relacionadas con la tormenta tropical Rachel. Más de 14 mil efectivos participan en la emergencia.

Lluvia mortal... Una niña fallecida y 10 desaparecidos por lluvias en Baja California, informan en la Mañanera
Si bien gran parte de los robos ocurren en estados fronterizos, integrantes de cárteles han robado vehículos en lugares tan lejanos como NY, Chicago y Miami.

Cárteles mexicanos roban autos de lujo en Estados Unidos para entregarlos a capos, revela ‘Los Angeles Times’
El pago de noviembre de los pensionados del IMSS se recorrerá debido a que el primer día del mes cae en domingo.

Pensión IMSS 2026: ¿por qué no llegará el aguinaldo el 1 de noviembre y cuándo depositan?
Las promociones de Coppel para el Buen Fin están previstas del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

El Buen Fin 2026 en Coppel: celulares, muebles y electrodomésticos estarán entre las ofertas
A cuatro décadas de su estreno, la telenovela protagonizada por María Rubio regresa a tlnovelas con una versión remasterizada que mejora la imagen y el sonido.

Cuna de Lobos... a 40 años de Catalina Creel, la villana más temida de las telenovelas en México
La intención sería mantener el proyecto deportivo, aunque todavía faltan detalles por confirmar sobre la programación y sus principales conductores.

FOX Sports México prepara su cambio de nombre: beIN Sports sería su nueva identidad