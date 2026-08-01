Tigres deja escapar el empate y cae ante Querétaro en el debut de Hernán Elizondo

El debut de Hernán Elizondo como entrenador de Tigres en la Liga MX terminó con una derrota en un encuentro que tuvo cambios constantes en el marcador, revisiones del VAR y un desenlace que se definió hasta los últimos minutos del tiempo agregado. Querétaro se impuso 3-2 en el Estadio La Corregidora gracias a un penal convertido por Santiago Homenchenko al minuto 111. La noche comenzó cuesta arriba para el conjunto regiomontano. Aunque Tigres tuvo mayor posesión desde los primeros minutos, fue Querétaro quien encontró efectividad frente al arco. Al minuto 11, Alí Ávila aprovechó un rebote dejado por Nahuel Guzmán tras un tiro de esquina y empujó el balón a la red para abrir el marcador.

La situación se complicó aún más para los visitantes siete minutos después. Una recuperación de balón derivó en un contragolpe encabezado por Mateo Coronel, quien avanzó por el sector derecho y definió con un disparo cruzado para colocar el 2-0.

Con la ventaja, los Gallos Blancos tomaron confianza y lograron controlar varios pasajes del encuentro. Sin embargo, Tigres reaccionó antes del descanso. Juan Brunetta envió un centro al área y Rodrigo Aguirre ganó por arriba para marcar de cabeza el descuento que devolvió a los felinos al partido. En la segunda mitad, los universitarios adelantaron líneas y buscaron el empate con mayor insistencia. La recompensa llegó al minuto 61, cuando una acción sobre Brunetta dentro del área fue revisada por el VAR. Tras observar la jugada en el monitor, la árbitra Kathia Itzel García señaló penal, mismo que el propio Brunetta convirtió para igualar el marcador 2-2. El empate modificó el desarrollo del encuentro. Querétaro dejó de esperar en su campo y buscó nuevamente el arco rival, mientras Tigres generó algunas de las oportunidades más claras para completar la remontada. Aguirre tuvo una de ellas cerca del final, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, llegó la jugada que definió el resultado. En una disputa aérea dentro del área visitante, la silbante marcó penal a favor de Querétaro. La decisión fue revisada por el VAR durante varios minutos, pero finalmente se mantuvo.

Santiago Homenchenko tomó la responsabilidad desde los once pasos y venció a Nahuel Guzmán con un disparo colocado para sellar el 3-2 definitivo y desatar el festejo de la afición local. Con este resultado, Tigres sigue sin conocer la victoria en el torneo y permanece en la parte baja de la clasificación con un punto tras tres jornadas. Querétaro, en cambio, llegó a seis unidades y se colocó momentáneamente entre los primeros lugares de la tabla. Ahora ambos equipos pondrán pausa a la actividad de la Liga MX para concentrarse en la Leagues Cup. Querétaro enfrentará al FC Dallas, mientras que Tigres se medirá al Real Salt Lake en busca de cambiar el rumbo tras un arranque complicado.