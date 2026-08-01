Liga Femenil BBVA: Diana Ordóñez firma póker y Tigres aplasta a Puebla en su debut

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    Liga Femenil BBVA: Diana Ordóñez firma póker y Tigres aplasta a Puebla en su debut
    Las Amazonas se fueron al descanso con ventaja de 6-0 y sentenciaron el encuentro antes de la segunda mitad. FOTO: MEXSPORT

Diana Ordóñez anotó cuatro goles, mientras que Maricarmen Reyes marcó un doblete para encabezar el triunfo que colocó a las regiomontanas en la cima de la clasificación por diferencia de goles

Tigres Femenil comenzó el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA con una contundente victoria de 8-0 sobre Puebla en el Estadio Universitario, resultado que le permitió colocarse de manera provisional en la parte alta de la clasificación gracias a su diferencia de goles.

El conjunto regiomontano resolvió el encuentro desde los primeros minutos y dejó claro su poder ofensivo en una jornada inaugural en la que no dio opciones a la escuadra poblana. Apenas transcurrido el primer minuto de juego, Maricarmen Reyes abrió el marcador y marcó el rumbo de una noche que terminó convertida en una exhibición de las locales.

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La presión alta y la velocidad por las bandas permitieron a Tigres ampliar rápidamente la ventaja. Al minuto 13, Mía Villalpando encontró espacio fuera del área y firmó el 2-0. Seis minutos más tarde, Reyes volvió a aparecer para conseguir su segundo tanto de la noche y colocar el 3-0.

Con Puebla intentando reorganizarse en defensa, la delantera Diana Ordóñez comenzó su propia producción goleadora. La atacante anotó al minuto 36 para el cuarto tanto felino y repitió antes del descanso con una definición que significó el 5-0. Todavía habría tiempo para más, ya que en el tiempo agregado de la primera mitad completó su triplete y envió a Tigres al vestidor con una ventaja de 6-0.

La diferencia en el marcador reflejaba lo ocurrido en el terreno de juego. Las dirigidas por Tigres controlaron la posesión, recuperaron rápido el balón y mantuvieron a Puebla lejos de su portería durante gran parte del encuentro.

En la segunda mitad el ritmo disminuyó ligeramente, aunque las locales continuaron generando oportunidades. Al minuto 72, la defensa Greta Espinoza se sumó al ataque y anotó el séptimo gol de la noche. Diez minutos después, Ordóñez cerró su actuación con una nueva definición para firmar el 8-0 y completar un póker de anotaciones.

Además del resultado, la actuación de Ordóñez destacó como uno de los puntos más relevantes de la jornada. La atacante mexicana participó directamente en la mitad de los goles de su equipo y se convirtió en la principal figura ofensiva del encuentro.

Con este triunfo, Tigres extendió su dominio histórico sobre Puebla, rival al que ha vencido de manera consecutiva en sus enfrentamientos dentro de la Liga MX Femenil. Mientras las regiomontanas comienzan el campeonato con tres puntos y ocho goles a favor, la Franja tendrá que buscar una rápida reacción en las próximas fechas para dejar atrás un complicado inicio de torneo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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