Egipto remonta a Nueva Zelanda y queda cerca de Dieciseisavos en el Mundial 2026
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Con goles de Ziko, Mohamed Salah y Trezeguet, Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda y tomó fuerza en el Grupo G
Egipto encontró en Vancouver una noche de esas que cambian el tono de una Copa del Mundo. La selección africana venció 3-1 a Nueva Zelanda, firmó una remontada con autoridad en el BC Place y dio un golpe directo en el Grupo G del Mundial 2026, donde ahora aparece como líder y con el boleto a la siguiente ronda mucho más cerca.
El partido no empezó como lo imaginaba el equipo de Hossam Hassan. Nueva Zelanda, obligado a competir cada pelota como si fuera la última, golpeó primero al minuto 15 con un cabezazo de Finn Surman, quien aprovechó el juego aéreo de los All Whites para poner el 1-0 y alimentar la ilusión de una victoria histórica. Durante varios minutos, el cuadro oceánico incomodó a Egipto con trazos largos, presencia física y la referencia constante de Chris Wood.
Pero la respuesta egipcia no llegó desde la desesperación, sino desde la paciencia. Mohamed Salah comenzó a tomar más contacto con la pelota, Emam Ashour encontró espacios entre líneas y los laterales empujaron cada vez más cerca del área neozelandesa. Egipto se fue al descanso abajo en el marcador, pero con la sensación de que el partido seguía vivo.
La segunda mitad cambió por completo la crónica. Al 59’, Ziko apareció para empatar el encuentro y liberar la tensión de un equipo que necesitaba ganar para no llegar al cierre de grupo con presión extrema. El 1-1 derrumbó el plan de Nueva Zelanda, que pasó de defender una ventaja valiosa a resistir los ataques de una selección egipcia cada vez más suelta.
Entonces apareció la figura que todos esperaban. Al 67’, Mohamed Salah marcó el 2-1 y encendió la remontada de los Faraones. El gol del atacante egipcio cambió el peso emocional del partido: Nueva Zelanda perdió metros, Egipto ganó confianza y el trámite se inclinó hacia el lado africano.
El cierre tuvo sentencia. Trezeguet, al 82’, firmó el 3-1 que aseguró una victoria histórica para Egipto, la primera del país en una Copa del Mundo. Después del empate 1-1 ante Bélgica en su debut, el equipo africano llegó a cuatro puntos y quedó en una posición privilegiada dentro del Grupo G.
Nueva Zelanda, que había empatado 2-2 ante Irán en su presentación, volvió a competir con dignidad, pero no pudo sostener el resultado. Con un punto, los All Whites llegarán a la última fecha obligados a vencer a Bélgica y depender de combinaciones.
Egipto, en cambio, cerrará la fase de grupos ante Irán con el impulso de una noche inolvidable. Vancouver vio a una selección que sufrió, corrigió y terminó celebrando con autoridad. En una Copa del Mundo donde cada detalle pesa, los Faraones encontraron oro puro: goles, liderazgo y una victoria que puede marcar su camino a dieciseisavos.