Enrique Iglesias, Imagine Dragons, Chayanne y Grupo Firme encabezan el Fan Fest Monterrey 2026

Monterrey ya tiene lista una de sus grandes apuestas para vivir el Mundial 2026 fuera de la cancha. El FIFA Fan Festival Monterrey fue confirmado con un cartel encabezado por Enrique Iglesias, Imagine Dragons, Chayanne y Grupo Firme, quienes liderarán una programación musical que convertirá al Parque Fundidora en el punto de reunión para aficionados locales, nacionales y extranjeros durante la Copa del Mundo. La sede regia forma parte de las 16 ciudades mundialistas y albergará cuatro partidos del torneo, pero también buscará brillar con una agenda masiva de entretenimiento, cultura y futbol.

¿Cuándo será el FIFA Fan Festival Monterrey? El Fan Fest de Monterrey se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, en paralelo al calendario de la Copa Mundial de la FIFA. La ciudad tendrá durante 39 días la fiesta mundialista en Parque Fundidora, con la intención de reunir a más de 2 millones de aficionados. Además de la música, el evento contará con la transmisión de los 104 partidos del Mundial 2026, por lo que será una alternativa para quienes no tengan boleto para los juegos en el Estadio Monterrey o para quienes quieran vivir el ambiente mundialista en una zona masiva de convivencia. Fechas de Enrique Iglesias, Imagine Dragons, Chayanne y Grupo Firme en Monterrey Entre los conciertos más esperados del Fan Fest destacan cuatro fechas que prometen atraer la mayor demanda de boletos y registros: Chayanne se presentará el 13 de junio; Imagine Dragons llegará el 21 de junio; Grupo Firme encabezará la jornada del 24 de junio; y Enrique Iglesias cantará el 28 de junio en Parque Fundidora.

Cartel confirmado del Fan Fest Monterrey 2026 La programación completa será: La Leyenda el 11 de junio, De Parranda el 12, Chayanne el 13, Caballo Dorado el 14, Genitallica el 18, La Costumbre el 19, El Gran Silencio el 20, Imagine Dragons el 21, Toy Selectah el 23. Grupo Firme estarán el 24, Los Cadetes de Linares el 27, Enrique Iglesias el 28, CLSSX el 29, 3BallMTY el 30, Jumbo el 3 de julio, El Malilla el 4, Los Payasónicos el 5, MC Davo el 10, La Sonora Dinamita el 11 y Kevis & Maykyy el 18 de julio. ¿Cómo conseguir boletos para el Fan Fest Monterrey? El acceso general será gratuito, con registro previo y sujeto a cupo, mientras que algunas zonas especiales, como General+, Preferente o VIP, disponibles mediante boleto en Ticketmaster. La venta general y el registro están programados para iniciar el jueves 21 de mayo de 2026 a las 11:00 de la mañana.

Para obtener entradas, los aficionados deberán ingresar a Ticketmaster, buscar FIFA Fan Fest Monterrey o FIFA Fan Festival Monterrey, elegir la fecha del artista de su preferencia y seleccionar la modalidad disponible. La disponibilidad dependerá del aforo de Parque Fundidora y de la demanda de cada concierto, especialmente en las fechas de Chayanne, Imagine Dragons, Grupo Firme y Enrique Iglesias. Parque Fundidora, el corazón del Mundial en Nuevo León El Parque Fundidora será el epicentro de la fiesta mundialista en Nuevo León. Además de los conciertos y la transmisión de partidos, el gobierno estatal prepara una agenda cultural y turística para reforzar la identidad regiomontana ante los visitantes. Entre los proyectos señalados está el Pabellón Nuevo León en el Parque del Agua, pensado como un espacio de experiencias inmersivas, exposiciones y espectáculos ligados a la historia, industria y cultura del estado.

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