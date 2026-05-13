¿Vas a ir? Estrenará ‘El Desaire’ el próximo 23 de julio en Saltillo
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La película dirigida por Gabriel Ramos y filmada en calles de Saltillo tendrá funciones simultáneas en Cinépolis Villalta antes de su estreno nacional
Así como se esperaba desde hace tiempo, el estreno oficial para el público saltillense de ‘El Desaire’, coproducida por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, bajo la dirección de Gabriel Ramos, será una realidad en sólo unas semanas, ya que se proyectará en el marco del Festival Internacional de las Artes.
La cita es el próximo 23 de julio en Cinépolis Villalta. La película será proyectada en cinco salas simultáneas, lo que dará la posibilidad de que más audiencia conozca la historia protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, además de las participaciones estelares de Gabriela de la Garza e Irene Arcila.
Desde el anuncio de la filmación de ‘El Desaire’ en Saltillo se generaron expectativas, no sólo entre el equipo creativo y de producción, sino también entre la audiencia local, que quería conocer la historia grabada en sus históricas calles y caminos ya conocidos, así como en personajes que mantienen sobre la mesa temas importantes como los feminicidios y la violencia de género.
¿CÓMO VER LA PELÍCULA ‘EL DESAIRE’?
Los boletos serán entregados por el Instituto Municipal de Cultura. Serán dos pases por persona y, hasta el momento, no se ha hecho oficial el día de la entrega.
La función, como lo comentó Ramos, será de manera simultánea en cinco salas y dará inicio a las 20:30 horas.
“Esta premier es el banderazo para ya salir a cines a nivel nacional, y después en agosto estará en cines a nivel nacional”, platicó Ramos con VMÁS al dar a conocer la noticia de las proyecciones.
Tras la llegada de la historia a la pantalla grande en Saltillo, la película hará su esperado debut en cines de todo el país, por lo que las calles y tradiciones de la ciudad, como el altar del Día de Muertos de la Escalinata de Santa Anita, serán conocidas por la audiencia nacional.
Anteriormente, la cinta fue presentada en festivales mexicanos, como el Festival Internacional de Cine de León 2025, donde ganó el premio a Mejor Película; además, participó en el Festival Plano Norte, donde se proyectó en la Cineteca Nuevo León.
En Saltillo, formó parte de la Muestra Intergaláctica (MIG) en marzo de 2026, donde triunfó con el premio a Mejor Largometraje.