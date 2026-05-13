$!¿Vas a ir? Estrenará ‘El Desaire’ el próximo 23 de julio en Saltillo

Así como se esperaba desde hace tiempo, el estreno oficial para el público saltillense de ‘El Desaire’, coproducida por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, bajo la dirección de Gabriel Ramos, será una realidad en sólo unas semanas, ya que se proyectará en el marco del Festival Internacional de las Artes.

La cita es el próximo 23 de julio en Cinépolis Villalta. La película será proyectada en cinco salas simultáneas, lo que dará la posibilidad de que más audiencia conozca la historia protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, además de las participaciones estelares de Gabriela de la Garza e Irene Arcila.

Desde el anuncio de la filmación de ‘El Desaire’ en Saltillo se generaron expectativas, no sólo entre el equipo creativo y de producción, sino también entre la audiencia local, que quería conocer la historia grabada en sus históricas calles y caminos ya conocidos, así como en personajes que mantienen sobre la mesa temas importantes como los feminicidios y la violencia de género.