¿Vas a ir? Estrenará ‘El Desaire’ el próximo 23 de julio en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    ¿Vas a ir? Estrenará ‘El Desaire’ el próximo 23 de julio en Saltillo
    Trabajo. La película fue filmada en distintas locaciones emblemáticas de Saltillo y aborda problemáticas sociales como la violencia de género y los feminicidios. FOTO: OMAR SAUCEDO

La película dirigida por Gabriel Ramos y filmada en calles de Saltillo tendrá funciones simultáneas en Cinépolis Villalta antes de su estreno nacional

Así como se esperaba desde hace tiempo, el estreno oficial para el público saltillense de ‘El Desaire’, coproducida por Vanguardia, la Universidad Carolina y el Epic Film Institute, bajo la dirección de Gabriel Ramos, será una realidad en sólo unas semanas, ya que se proyectará en el marco del Festival Internacional de las Artes.

La cita es el próximo 23 de julio en Cinépolis Villalta. La película será proyectada en cinco salas simultáneas, lo que dará la posibilidad de que más audiencia conozca la historia protagonizada por Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto, además de las participaciones estelares de Gabriela de la Garza e Irene Arcila.

Desde el anuncio de la filmación de ‘El Desaire’ en Saltillo se generaron expectativas, no sólo entre el equipo creativo y de producción, sino también entre la audiencia local, que quería conocer la historia grabada en sus históricas calles y caminos ya conocidos, así como en personajes que mantienen sobre la mesa temas importantes como los feminicidios y la violencia de género.

$!¿Vas a ir? Estrenará ‘El Desaire’ el próximo 23 de julio en Saltillo

¿CÓMO VER LA PELÍCULA ‘EL DESAIRE’?

Los boletos serán entregados por el Instituto Municipal de Cultura. Serán dos pases por persona y, hasta el momento, no se ha hecho oficial el día de la entrega.

La función, como lo comentó Ramos, será de manera simultánea en cinco salas y dará inicio a las 20:30 horas.

“Esta premier es el banderazo para ya salir a cines a nivel nacional, y después en agosto estará en cines a nivel nacional”, platicó Ramos con VMÁS al dar a conocer la noticia de las proyecciones.

Tras la llegada de la historia a la pantalla grande en Saltillo, la película hará su esperado debut en cines de todo el país, por lo que las calles y tradiciones de la ciudad, como el altar del Día de Muertos de la Escalinata de Santa Anita, serán conocidas por la audiencia nacional.

$!La película podrá ser vista a nivel nacional en agosto.
La película podrá ser vista a nivel nacional en agosto. FOTO: VANGUARDIA

Anteriormente, la cinta fue presentada en festivales mexicanos, como el Festival Internacional de Cine de León 2025, donde ganó el premio a Mejor Película; además, participó en el Festival Plano Norte, donde se proyectó en la Cineteca Nuevo León.

https://vanguardia.com.mx/show/festival-de-cannes-2026-abre-sus-puertas-entre-glamour-polemica-y-grandes-estrenos-FB20651433

En Saltillo, formó parte de la Muestra Intergaláctica (MIG) en marzo de 2026, donde triunfó con el premio a Mejor Largometraje.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine Mexicano
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Gabriel Ramos
Vico Escorcia

Organizaciones


Universidad Carolina
Vanguardia

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Metiendo la pata

Metiendo la pata
true

Rocha Moya, el gobernador narcoterrorista

De acuerdo con la documentación del embarque, su contenido fue declarado como carga de aires acondicionados.

Incauta Marina más de 200 kilos de cocaína en puerto de Manzanillo
Griselda, ahora ex empleada del BBVA, según se dijo, se apoderó de los ahorros de personas de la tercera edad.

Detienen a ex empleada de BBVA por cometer fraude de 12 mdp en NL
Ante el silencio de varios gobiernos sobre el incidente, sigue sin estar claro qué transportaba exactamente el Ursa Major ni cómo se hundió hasta el fondo del mar.

El misterio del ‘barco fantasma’ ruso hundido se intensifica tras las explosiones reportadas mientras transportaba supuestos reactores nucleares a Corea del Norte
“Lo único que me importa cuando hablo de Irán es que no pueden tener un arma nuclear”, continuó Trump. “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie. Solo pienso en una cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo”.

Trump afirma que no le interesa la situación financiera de EU que solo le importa que Irán no tenga armas nucleares
Talento. Directores, actores y productores de todo el mundo desfilaron por la alfombra roja en una de las citas más importantes del cine internacional.

Festival de Cannes 2026 abre sus puertas entre glamour, polémica y grandes estrenos
La NFL reveló su calendario internacional 2026, con nueve partidos fuera de Estados Unidos y el Vikings vs 49ers como cierre en la Ciudad de México.

Calendario NFL Internacional 2026: Estos son los 9 partidos que se jugarán fuera de Estados Unidos