Municipio de Guadalupe se reporta listo para el Mundial de Futbol 2026

Monterrey, Nuevo León.- Ante la cercanía del Mundial de Futbol, el alcalde Héctor García, destacó que el ayuntamiento de Guadalupe ya se encuentra listo para la fiesta mundialista por lo que se construyeron corredores verdes, se realizó la rehabilitación de pavimento en avenidas principales, así como se ejecutó una modernización en la policía municipal. En un evento privado, García se reunió con líderes, empresarios, catedráticos y diferentes asociaciones civiles para enumerar los proyectos que se concretado en relación al Mundial.

El municipio de Guadalupe alberga en sus terrenos al estadio BBVA en donde se realizarán las justas del Mundial de Fútbol 2026. Los próximos 26 y 31 de marzo se disputarán dos partidos de repechaje que definirán a una de las últimas naciones que participarán en este Mundial histórico que reunirá por primera vez a 48 países. ”Las estimaciones apuntan a que más de cinco millones de turistas visitarán México durante la justa. Muchos no podrán conseguir entradas para los partidos, por lo que el Fan Fest se perfila como el punto de encuentro por excelencia: música, gastronomía y actividades pensadas para todo tipo de público”, precisó el gobierno de Guadalupe.

”Para que nadie se quede fuera vamos a llevar la fiesta mundialista al corazón de la ciudad con el Fan Fest Guadalupe, en la plaza principal de nuestra ciudad, será un espacio para vivir la pasión del fútbol, disfrutar de la música y la gastronomía neoleonesa, demostraremos que somos la mejor sede, la más norteña y la que más vive el fútbol”, resaltó el alclade guadalupense.

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