Escándalo en el futbol mexicano: Copred interviene ante la FMF por agresiones verbales de Sergio Bueno a Katia Itzel
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El organismo gubernamental llamó a la Federación a revisar con debida diligencia lo ocurrido con la árbitra Katia Itzel García en el duelo entre Mazatlán y Pumas del Clausura 2026, aun cuando el hecho no quedó asentado en la cédula arbitral
La polémica alrededor de Katia Itzel García sigue creciendo en el futbol mexicano. Ahora fue el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México el que instó a la Federación Mexicana de Futbol a investigar lo sucedido con la silbante, quien presuntamente habría recibido expresiones de carácter misógino por parte del técnico de Mazatlán FC, Sergio Bueno, durante el partido ante Pumas.
El Copred pidió que el caso no quede únicamente sujeto a los canales tradicionales de reporte y que se analice con debida diligencia, incluso si los hechos no quedaron registrados formalmente.
El organismo subrayó que el futbol no puede ser un espacio donde la discriminación se tolere, se minimice o se normalice, al tratarse también de un entorno que debe responder a obligaciones en materia de derechos humanos.
La FMF no abrió una investigación sobre este episodio debido a que lo ocurrido no fue reportado en la cédula arbitral del encuentro entre Mazatlán y Pumas, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 y disputado el 12 de abril.
Ese detalle ha sido central en la postura federativa hasta ahora, pese al eco que el caso ha generado en la conversación pública.
El informe también señala que, de acuerdo con personas cercanas al tema, la Comisión de Arbitraje sí brindó apoyo a Katia Itzel García.
Sin embargo, la propia árbitra reconoció que no escuchó los supuestos insultos atribuidos a Sergio Bueno, situación que habría frenado, por el momento, una solicitud formal para profundizar en el caso dentro de la estructura de la FMF.
Aun así, el Copred fue más allá del episodio puntual y exhortó a la Federación Mexicana de Futbol a proteger activamente la integridad y dignidad de las personas árbitras, sobre todo ante agresiones relacionadas con el género.
Además, pidió fortalecer los protocolos internos de prevención, atención y sanción para este tipo de conductas dentro del futbol mexicano.