Escándalo en el futbol mexicano: Copred interviene ante la FMF por agresiones verbales de Sergio Bueno a Katia Itzel

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 14 abril 2026
    Escándalo en el futbol mexicano: Copred interviene ante la FMF por agresiones verbales de Sergio Bueno a Katia Itzel
    Katia Itzel García volvió al centro de la conversación en la Liga MX luego de que el Copred pidiera a la FMF investigar los presuntos insultos recibidos durante el Mazatlán vs Pumas. FOTO: ESPECIAL

El organismo gubernamental llamó a la Federación a revisar con debida diligencia lo ocurrido con la árbitra Katia Itzel García en el duelo entre Mazatlán y Pumas del Clausura 2026, aun cuando el hecho no quedó asentado en la cédula arbitral

La polémica alrededor de Katia Itzel García sigue creciendo en el futbol mexicano. Ahora fue el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México el que instó a la Federación Mexicana de Futbol a investigar lo sucedido con la silbante, quien presuntamente habría recibido expresiones de carácter misógino por parte del técnico de Mazatlán FC, Sergio Bueno, durante el partido ante Pumas.

El Copred pidió que el caso no quede únicamente sujeto a los canales tradicionales de reporte y que se analice con debida diligencia, incluso si los hechos no quedaron registrados formalmente.

El organismo subrayó que el futbol no puede ser un espacio donde la discriminación se tolere, se minimice o se normalice, al tratarse también de un entorno que debe responder a obligaciones en materia de derechos humanos.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-vs-serbia-en-toluca-fecha-y-sede-del-ultimo-partido-de-la-seleccion-mexicana-previo-al-mundial-2026-DD20016036

La FMF no abrió una investigación sobre este episodio debido a que lo ocurrido no fue reportado en la cédula arbitral del encuentro entre Mazatlán y Pumas, correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2026 y disputado el 12 de abril.

Ese detalle ha sido central en la postura federativa hasta ahora, pese al eco que el caso ha generado en la conversación pública.

El informe también señala que, de acuerdo con personas cercanas al tema, la Comisión de Arbitraje sí brindó apoyo a Katia Itzel García.

Sin embargo, la propia árbitra reconoció que no escuchó los supuestos insultos atribuidos a Sergio Bueno, situación que habría frenado, por el momento, una solicitud formal para profundizar en el caso dentro de la estructura de la FMF.

Aun así, el Copred fue más allá del episodio puntual y exhortó a la Federación Mexicana de Futbol a proteger activamente la integridad y dignidad de las personas árbitras, sobre todo ante agresiones relacionadas con el género.

Además, pidió fortalecer los protocolos internos de prevención, atención y sanción para este tipo de conductas dentro del futbol mexicano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Polémica

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


FMF
Pumas UNAM
Mazatlán FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La titular de la Semarnat vinculó la presión geopolítica sobre energéticos con la urgencia de fortalecer capacidades propias.

Advierte Bárcena que guerras empujan a México a la autosuficiencia energética
Claudia Sheinbaum descarta aumento en el precio de la tortilla en México y anuncia acciones para evitar alzas en productos básicos.

¿Subirá o no el precio de la Tortilla en México?... Sheinbaum lo aclara
Claudia Sheinbaum respaldó al Papa León XIV y defendió su llamado a la paz ante críticas de Trump

Sheinbaum respalda al Papa León XIV tras críticas de Trump y destaca su llamado a la paz mundial
EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura

EU revela que casino de Nuevo Laredo es utilizado por CDN para lavado de dinero, depósito de drogas y tortura
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a seis objetivos presuntamente ligados al Cártel del Noreste (CDN).

Ex abogado del ‘Z-40’, activista por derechos humanos y miembro del CDN, sancionados por EU
El artefacto de este escolta del presidente Donald Trump sorprendió a usuarios de redes sociales.

¿Armas de ‘Call of Duty’ o ‘Halo’ para proteger a Trump? El dispositivo futurista que se volvió viral (VIDEO)
Detienen a familia en Los Ángeles por vínculos con el crimen organizado

Detienen a una familia en Los Ángeles por vínculos con el cártel de Sinaloa
Estados Unidos difunde cartel de ‘Se busca’ de Iván Guzmán

ICE difunde recompensa de ‘Se Busca’ de Iván Guzmán de Los Chapitos