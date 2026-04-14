Escándalo en el futbol mexicano: Copred interviene ante la FMF por agresiones verbales de Sergio Bueno a Katia Itzel

La polémica alrededor de Katia Itzel García sigue creciendo en el futbol mexicano. Ahora fue el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México el que instó a la Federación Mexicana de Futbol a investigar lo sucedido con la silbante, quien presuntamente habría recibido expresiones de carácter misógino por parte del técnico de Mazatlán FC, Sergio Bueno, durante el partido ante Pumas.

El Copred pidió que el caso no quede únicamente sujeto a los canales tradicionales de reporte y que se analice con debida diligencia, incluso si los hechos no quedaron registrados formalmente.

El organismo subrayó que el futbol no puede ser un espacio donde la discriminación se tolere, se minimice o se normalice, al tratarse también de un entorno que debe responder a obligaciones en materia de derechos humanos.