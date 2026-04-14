Bienvenida a la polémica, señora García Mendoza

Al respecto, quienes hemos sido testigos de tantas acciones arbitrales que se traducen en errores, polémicas, decisiones con autoridad y hasta “mensajitos” a algún técnico que se la pasó gritoneando durante el partido, sabemos que a todo árbitro se le va a “armar la gorda” si da por terminado un encuentro en un momento de acción que promete.

¿Qué pasó? Casi nada. Lo que a simple vista se percibe es un silbatazo para decretar el fin del primer tiempo cuando Mazatlán había ganado la posesión del balón y se enfilaba hacia la portería felina, pero el silbato “congeló toda la emoción”.

Unos segundos salvaron a la árbitra mexicana Katia Itzel García del error, mas no del enojo de los detractores de Pumas y, por supuesto, del mundo “mundano” del futbol, donde la percepción va más allá de lo que dictan las reglas del arbitraje.

Así le pasó a Katia Itzel, cuyo acto de pitar en esas condiciones le acarreó un sinfín de críticas y hasta hizo que el tema de género transitara en la opinión pública. Así había encendido la mecha el comentarista David Faitelson, quien ha defendido a la silbante incluso desde antes de la acción que nos ocupa.

Recordemos que García Mendoza es una de las árbitras mexicanas designadas para actuar en la Copa Mundial 2026, y Faitelson puso sobre la mesa que ella está ahí por méritos propios y no por una cuota de género, palabras que adquieren una dimensión mucho mayor considerando que, desde ahora, el foco está puesto en cada instante en que la jueza esté en el terreno de juego.

Por ello, que se lleve las críticas es normal, pero estas también representan el termómetro para conocer hasta dónde es capaz de forjarse una coraza que la proteja y desarrollar el temple necesario para un árbitro de cualquier deporte.

Por lo pronto, Katia Itzel se enganchó con el tema y publicó un mensaje en el que dice a sus críticos: “Vivan su vida”. ¿Bien o mal hecho? No lo sabemos aún. Lo que sí podemos asegurar es que cada palabra, texto, acto u omisión de la silbante es ahora observada con lupa.

Porque el Mundial de futbol no solo se trata de futbol, sino de actores, héroes y villanos, y Katia estuvo a punto de convertirse en villana por marcar el final de las acciones cuando la pelota casi acariciaba el área grande. Sin embargo, a fuerza de videos en redes sociales, se puede ver que pitó dos segundos antes de que la posesión fuera del atacante, y eso le valió estar dentro del reglamento.

Por ahora, dejemos que sus actuaciones hablen más que sus reacciones en redes sociales. Pero, señora García, para la mayoría de los aficionados usted cortó una oportunidad de gol y eso pasará a la historia de las grandes polémicas arbitrales. Bienvenida.