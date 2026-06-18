Fan Fest de Monterrey explota con triunfo de México ante Corea en el Mundial 2026

Antes de que rodara el balón para México, el Mundial 2026 ya se jugaba en las calles de Monterrey. Desde varias horas antes del silbatazo inicial entre México y Corea del Sur, miles de aficionados comenzaron a llenar el Fan Fest instalado en la Sultana del Norte, convertido en uno de los grandes puntos de reunión para seguir a la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo. Ni el calor extremo detuvo la fiesta. Bajo temperaturas que superaron los 40 grados centígrados durante buena parte de la tarde, familias, grupos de amigos, parejas y aficionados que acudieron solos llegaron vestidos de verde, cargando banderas, sombreros y la ilusión de ver al Tricolor dar otro paso en un torneo que se vive con intensidad especial por disputarse en casa.

Los jerseys de la nueva indumentaria de México dominaron el paisaje. En cada rincón aparecían camisetas recién adquiridas, todavía impecables, con nombres y números estampados en la espalda. Sin embargo, entre la multitud también surgió una tendencia inesperada: el homenaje a Jorge Campos. Los colores neón que hicieron célebre al histórico guardameta mexicano aparecieron en playeras, réplicas de uniformes y diseños inspirados en una de las figuras más queridas del futbol nacional. Entre tanto verde, los tonos estridentes de Campos recordaban que la nostalgia también tiene un lugar en la fiesta mundialista.

Pero el Fan Fest de Monterrey no fue únicamente territorio mexicano. Conforme avanzó la tarde comenzaron a aparecer aficionados extranjeros que encontraron una bienvenida cálida por parte de los regiomontanos. Canadienses, estadounidenses, coreanos y visitantes de distintos países caminaron entre grupos que no dudaron en pedir fotografías, intercambiar pronósticos o conversar sobre futbol. Por momentos, la barrera del idioma desapareció. Bastaba una camiseta, una bandera o un escudo para iniciar una charla. Algunos visitantes fueron invitados a posar para fotografías grupales, mientras otros recibieron recomendaciones sobre qué comer o qué lugares visitar en Monterrey.

Más que un espacio para ver partidos, el Fan Fest se convirtió en un punto de encuentro donde el futbol funcionó como idioma común. La antesala del México vs Corea del Sur tuvo como protagonista el duelo entre Canadá y Catar. Lo que parecía una simple espera terminó por encender el ambiente cuando la selección canadiense construyó una contundente goleada de 6-0. Cada anotación provocó reacciones más sonoras entre los asistentes, quienes celebraban los goles, comentaban las jugadas y seguían con atención el dominio canadiense sobre el conjunto catarí. El marcador final dejó una mezcla de sorpresa y entusiasmo entre quienes aguardaban la presentación del Tricolor.

Sin embargo, el verdadero espectáculo también estaba fuera de la pantalla. A diferencia de otros eventos donde el flujo de personas disminuye conforme se acerca el inicio de la actividad principal, en el Fan Fest de Monterrey ocurrió lo contrario. Cuando faltaba menos de una hora para el arranque entre México y Corea del Sur, la afluencia seguía creciendo. Eran casi las siete de la noche y la gente continuaba llegando. Algunos corrían para alcanzar espacio frente a las pantallas; otros se detenían primero para comprar bebidas o tomarse fotografías. El movimiento era constante y la sensación era clara: nadie quería quedarse fuera.

Mientras el sol comenzaba a ceder y la temperatura se volvía más amable, el ambiente tomó una energía distinta. Los cánticos aparecieron de manera espontánea, las banderas ondeaban sobre las cabezas y los teléfonos celulares buscaban capturar cada instante previo al partido. Por unas horas, Monterrey pareció convertirse en una sola tribuna. Y cuando llegó el silbatazo final, toda esa energía acumulada durante la tarde encontró su recompensa. La victoria de México sobre Corea del Sur desató una celebración inmediata entre los miles de aficionados reunidos en el Fan Fest.

Los abrazos entre desconocidos, los gritos y los cánticos se multiplicaron en cuestión de segundos, mientras las banderas verdes ondeaban por encima de la multitud. El triunfo no sólo significó tres puntos más para el Tricolor: también aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final, un logro que alimentó la ilusión de una afición que sueña con ver a México trascender en su Mundial. Algunos comenzaron a entonar el tradicional “Cielito Lindo”, otros aprovecharon para tomarse fotografías frente a las pantallas y muchos simplemente permanecieron observando el ambiente, intentando prolongar unos minutos más una noche que parecía no querer terminar.