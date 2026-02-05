FIFA autoriza que Álvaro Fidalgo sea elegible para representar a México rumbo al Mundial 2026

Fútbol
/ 5 febrero 2026
    FIFA autoriza que Álvaro Fidalgo sea elegible para representar a México rumbo al Mundial 2026
    Álvaro Fidalgo quedó oficialmente habilitado por la FIFA para representar a México, tras completar su proceso de elegibilidad de cara al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

La FIFA dio luz verde al cambio de asociación de Álvaro Fidalgo, quien ya cumple con los requisitos de elegibilidad y podrá ser considerado por la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo ya cumplió con todos los requisitos establecidos por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para ser considerado elegible y representar a la Selección Mexicana de futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según lo confirmado por fuentes oficiales y registros actualizados del propio organismo rector del fútbol mundial.

El mediocampista, de origen asturiano, completó el 5 de febrero de 2026 el período de residencia continua requerido por la normativa de elegibilidad de la FIFA, tras haber vivido y jugado en México por más de cinco años ininterrumpidos desde su llegada en febrero de 2021.

Además, Fidalgo ya cuenta con la nacionalidad mexicana por naturalización, lo que cumple con uno de los criterios esenciales para cambiar de federación.

TE PUEDE INTERESAR: Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

La FIFA aprobó el cambio de asociación internacional para Fidalgo, lo que abre formalmente el camino para que el centrocampista pueda ser convocado por el estratega mexicano Javier Aguirre para representar al Tri en competencias oficiales y amistosos, incluyendo el proceso rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de este año.

El “Maguito”, que recientemente dejó Club América tras un destacado paso por la Liga MX y fichó con el Real Betis de España, expresó en sus primeras declaraciones su apertura a la idea de vestir la camiseta tricolor, aunque por el momento se ha centrado en su nueva etapa en LaLiga.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ya había enviado a la FIFA la documentación necesaria para formalizar el cambio de federación de Fidalgo, y la resolución de la Comisión del Estatuto del Jugador del organismo internacional fue finalmente positiva, confirmando su elegibilidad.

Con este visto bueno, Fidalgo queda oficialmente habilitado para ser llamado por México en fechas FIFA próximas, incluida la ventana de marzo, donde el Tricolor enfrentará a selecciones europeas como Portugal y Bélgica, y se convierte en una opción real para reforzar el medio campo rumbo al torneo más importante del año.

