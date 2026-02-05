FIFA autoriza que Álvaro Fidalgo sea elegible para representar a México rumbo al Mundial 2026

Álvaro Fidalgo ya cumplió con todos los requisitos establecidos por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para ser considerado elegible y representar a la Selección Mexicana de futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según lo confirmado por fuentes oficiales y registros actualizados del propio organismo rector del fútbol mundial.

El mediocampista, de origen asturiano, completó el 5 de febrero de 2026 el período de residencia continua requerido por la normativa de elegibilidad de la FIFA, tras haber vivido y jugado en México por más de cinco años ininterrumpidos desde su llegada en febrero de 2021.

Además, Fidalgo ya cuenta con la nacionalidad mexicana por naturalización, lo que cumple con uno de los criterios esenciales para cambiar de federación.

La FIFA aprobó el cambio de asociación internacional para Fidalgo, lo que abre formalmente el camino para que el centrocampista pueda ser convocado por el estratega mexicano Javier Aguirre para representar al Tri en competencias oficiales y amistosos, incluyendo el proceso rumbo al Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio de este año.