Estados Unidos vence a Bosnia y avanza a Octavos del Mundial 2026; enfrentará a Bélgica

Con este resultado, la selección anfitriona mantiene vivo su camino en el torneo y ahora enfrentará a Bélgica en busca de un lugar entre los ocho mejores del campeonato.

Estados Unidos aseguró su lugar en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 tras imponerse 2-0 a Bosnia y Herzegovina en un encuentro que exigió resistencia y orden defensivo. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el compromiso con anotaciones de Folarin Balogun y Malik Tillman, pese a disputar más de media hora con un futbolista menos por la expulsión de su delantero.

Bosnia fue el primer equipo en generar peligro. Apenas al minuto nueve, Edin Dzeko controló un despeje largo y cedió para Ermedin Demirovic, cuyo disparo encontró una buena reacción del guardameta Matthew Freese. Instantes después, el arquero estadounidense volvió a intervenir al desviar un tiro de esquina de Armin Gigovic que estuvo cerca de convertirse en gol olímpico.

Después de esos avisos, Estados Unidos tomó el control del balón y comenzó a instalarse con mayor frecuencia en campo rival. Balogun fue el jugador más insistente en ataque. Primero desperdició un par de oportunidades y más tarde vio cómo el árbitro invalidó una anotación por fuera de lugar.

La insistencia tuvo recompensa antes del descanso. En una jugada con varios rebotes dentro del área, el balón quedó a los pies de Balogun, quien definió entre las piernas del portero para abrir el marcador y enviar a su selección con ventaja al medio tiempo.

El panorama parecía favorecer a los estadounidenses, sobre todo después de la salida por lesión de Edin Dzeko. Sin embargo, el encuentro cambió al minuto 64, cuando Balogun recibió la tarjeta roja tras una entrada sobre Tarik Muharemovic, dejando a su equipo con diez elementos para el tramo final.

Con la superioridad numérica, Bosnia adelantó líneas, pero no encontró la claridad necesaria para comprometer a la defensa rival. Estados Unidos, aunque cedió la posesión por algunos momentos, mantuvo el orden y evitó conceder oportunidades claras. Incluso, Christian Pulisic llegó a marcar el segundo tanto, aunque la jugada fue anulada por posición adelantada.

La sentencia llegó en los minutos finales mediante un tiro libre. Malik Tillman ejecutó con precisión por encima de la barrera y, pese al contacto del arquero bosnio con el balón, el disparo terminó dentro de la portería para sellar el 2-0 definitivo.

Con la clasificación asegurada, Estados Unidos afrontará una prueba de mayor exigencia cuando enfrente a Bélgica en los Octavos de Final. El duelo se disputará el 6 de julio en Seattle, donde el conjunto de Pochettino buscará avanzar a los Cuartos de Final por primera vez desde 2002.