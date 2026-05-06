Final Mexicana en Concacaf: Toluca aplasta al LAFC y definirá el título ante Tigres

El Infierno volvió a pesar en una noche continental. Toluca venció 4-0 al LAFC en el Estadio Nemesio Diez, remontó la Semifinal de la Concacaf Champions Cup 2026 y selló su boleto a la Final con un marcador global de 5-2, donde enfrentará a Tigres en una definición completamente mexicana. El equipo dirigido por Antonio Mohamed llegó a la Vuelta obligado a revertir el 2-1 sufrido en el BMO Stadium de Los Ángeles, resultado que mantenía viva la eliminatoria gracias al gol conseguido como visitante. Aunque el conjunto angelino tuvo una oportunidad clara al arranque, con Timothy Tillman frente al arco, la falla terminó por marcar el rumbo emocional del partido.

Toluca fue creciendo con el paso de los minutos. Marcel Ruiz y Nico Castro avisaron con remates que estremecieron los postes de Hugo Lloris, mientras que Paulinho también generó peligro antes del descanso. El marcador se mantuvo sin goles en el primer tiempo, pero la sensación era clara: los Diablos estaban cerca de romper la serie. Helinho abrió el camino y Paulinho sentenció la goleada La historia cambió apenas al inicio del complemento. Helinho fue derribado dentro del área y el propio brasileño convirtió el penal al minuto 48 para poner el 1-0 de la noche, igualar el global y encender al Nemesio Diez. A partir de ahí, Toluca jugó con mayor confianza y obligó al LAFC a buscar un gol que le devolviera vida. El segundo golpe llegó al minuto 57, cuando Everardo López sacó un disparo desde fuera del área para vencer a Lloris y colocar el 2-0, resultado que ya ponía a los mexiquenses arriba 3-2 en el global. LAFC intentó reaccionar con Denis Bouanga y Son Heung-Min como referentes ofensivos, pero no logró sostener ataques constantes frente a un Toluca más intenso y ordenado. La recta final terminó por convertir la victoria en goleada. Ryan Porteous fue expulsado al minuto 85, dejando al LAFC con 10 hombres, y Paulinho apareció en tiempo agregado con doblete, al 91’ y 93’, para firmar el 4-0 definitivo y cerrar una noche redonda para los Diablos.

Con esos goles, el delantero portugués llegó a ocho tantos en el torneo. Toluca vs Tigres: Final mexicana por el título de Concacaf Con este resultado, Toluca regresó a una Final de Concachampions después de 12 años y ahora enfrentará a Tigres, que eliminó a Nashville SC en la otra Semifinal. La Final de la Concacaf Champions Cup 2026 se disputará el sábado 30 de mayo, en partido único, de acuerdo con el calendario oficial de Concacaf. El duelo tendrá un ingrediente especial: será una Final entre clubes de la Liga MX y garantizará que México conserve el dominio regional.

Además del título, el campeón obtendrá boleto para la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y para el Mundial de Clubes 2029, premios establecidos por Concacaf para el ganador del torneo.

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