Tigres vence a Nashville y avanza a la Final de la Concachampions 2026

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    Tigres vence a Nashville y avanza a la Final de la Concachampions 2026
    Tigres se convirtió en el primer finalista de la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer 1-0 al Nashville SC. FOTO: MEXSPORT

Brunetta marcó el único gol del encuentro, mientras el equipo de la UANL espera rival entre Los Ángeles FC y Toluca para la final del torneo

Tigres se convirtió en el primer finalista de la Copa de Campeones de la Concacaf tras vencer 1-0 al Nashville SC en el partido de vuelta de las semifinales, resultado que le permitió cerrar la serie con un global de 2-0. El único gol del encuentro fue obra de Juan Francisco Brunetta, quien definió la eliminatoria en el Estadio Universitario.

La jugada del tanto se construyó desde el eje del ataque. Ángel Correa recibió el balón y, con libertad de movimiento, asistió a su compatriota Brunetta, quien controló dentro del área, recortó a un defensor y definió de pierna derecha para vencer al arquero rival. El estadio reaccionó de inmediato al gol, que terminó por sentenciar la serie.

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Con este resultado, el conjunto de la UANL avanza a una nueva final internacional y esperará rival entre Los Ángeles FC y Toluca, serie que se definirá este miércoles en el Estadio Nemesio Diez. La final del torneo está programada para el 30 de mayo, a partido único y en sede aún por confirmar.

El triunfo también mantiene una racha importante para la Liga MX, que por vigésima segunda ocasión consecutiva tendrá representación en la final del torneo de Concacaf, una hegemonía que se mantiene desde 2005.

En lo futbolístico, Tigres volvió a sostener su planteamiento desde el orden defensivo. El técnico Guido Pizarro mantuvo la línea de cuatro defensores utilizada en el duelo ante Chivas, con Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo Zwarg y Jesús Garza. El Nashville intentó responder con presión alta y aproximaciones de Hany Mukhtar y Warren Madrigal, aunque sin claridad en la definición.

El equipo visitante tuvo un par de llegadas en la primera parte, incluida una acción en la que un disparo desviado estuvo cerca de sorprender a Nahuel Guzmán. Sin embargo, el cuadro local controló los espacios y evitó mayores complicaciones.

La mala noticia para Tigres fue la lesión de Fernando Gorriarán, quien salió al minuto 14 y quedó en duda para los compromisos de Liga MX. En el complemento, Pizarro ajustó con el ingreso de Diego “Chicha” Sánchez y Diego Lainez, mientras el equipo fue ganando presencia por la banda izquierda, zona donde se originó el gol.

Con este resultado, Tigres llegará con impulso a su siguiente compromiso ante Chivas en la liguilla, además de mantenerse en la pelea por otro título internacional. El equipo también disputará su segunda final oficial en menos de seis meses bajo la dirección de Pizarro.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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