Mendy López deja el banquillo de Saraperos en plena crisis deportiva

El proyecto que Saraperos de Saltillo (4-12) presentó semanas atrás como el inicio de una nueva etapa deportiva sufrió su primer gran golpe. La organización anunció la salida de Mendy López como manager del equipo, en medio del complicado arranque de campaña que mantiene a la Nave Verde lejos de la regularidad en la Liga Mexicana de Beisbol. La decisión se hizo oficial mediante un comunicado emitido por el club, donde se informó que López deja el cargo “a partir de hoy”. Mientras la directiva define al nuevo dirigente, Wilfredo Romero tomará el mando de manera interina.

Todo apunta a que el puertorriqueño José Molina sería presentado en los próximos días como nuevo manager del equipo.

La salida de López contrasta con el mensaje que Saraperos había construido apenas antes del inicio de la temporada. Durante la presentación oficial del proyecto 2026, la organización habló de una nueva identidad deportiva, un estadio renovado y una apuesta por recuperar el protagonismo perdido en la Zona Norte. En aquel evento, Mendy López fue presentado como la figura encargada de liderar el cambio. “Yo soy un ganador”, declaró entonces el dirigente dominicano. “Quiero un equipo aguerrido, que ataque la zona de strike, que juegue con intensidad y que pueda ser vencido, pero no derrotado”. También dejó claro que el objetivo no era únicamente competir, sino pelear por el campeonato. “No podemos decir que todo está bien cuando tenemos dos años sin clasificar”, afirmó durante aquella conferencia de prensa en el Estadio Francisco I. Madero. Sin embargo, el inicio de campaña terminó alejándose rápidamente de ese discurso.

Saraperos arrastró desde las primeras series problemas constantes en el pitcheo, especialmente en las aperturas y el bullpen, además de inconsistencias ofensivas y derrotas en juegos cerrados. El equipo mostró dificultades para sostener ventajas y varios encuentros se escaparon en innings finales, una situación que terminó aumentando la presión alrededor del cuerpo técnico. Incluso en victorias recientes, Saltillo dejó señales de fragilidad, particularmente desde la loma. Los problemas defensivos y la falta de ejecución en momentos clave terminaron reflejándose en el récord negativo con el que el equipo transitó las primeras semanas del calendario. La decisión de cambiar de manager aparece además en un momento importante para la organización, que había invertido en la renovación del Estadio Francisco I. Madero y buscaba reconectar con la afición mediante una narrativa centrada en recuperar identidad y competitividad. La llegada de López había sido presentada como parte central de ese proyecto. “Algo diferente tiene que pasar y yo quiero ser parte de esa diferencia”, dijo el dominicano el día de su presentación. Pero el cambio esperado nunca terminó de reflejarse dentro del terreno.

Ahora Saraperos buscará recomponer el rumbo con un nuevo liderazgo en el clubhouse y tratar de evitar que el mal inicio de temporada termine convirtiéndose en un problema más profundo conforme avance la campaña. Con el anuncio de la salida de Mendy López, la organización mueve su primera pieza importante del año, intentando corregir un proyecto que apenas comenzaba y que ya atraviesa su primer momento crítico.

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