Florentino Pérez promete un fichaje galáctico de 150 millones y prende el mercado del Real Madrid

El mercado de fichajes volvió a encenderse alrededor del Real Madrid luego de que Florentino Pérez reveló que prepara una oferta histórica por un futbolista “galáctico”, cuyo nombre se conocería en las próximas horas y cuyo valor rondaría, como mínimo, los 150 millones de euros. El presidente del conjunto blanco aseguró que se trata de una operación dirigida a un jugador de un club que disputa la Champions League, por lo que el anuncio disparó de inmediato las especulaciones entre la afición madridista y la prensa europea. Aunque Florentino Pérez no reveló la identidad del futbolista, sí dejó pistas importantes: descartó que se trate de Erling Haaland, Harry Kane, Jérémy Doku o Michael Olise, además de señalar que el objetivo no juega actualmente en la Premier League.

Con esas condiciones, el abanico de candidatos se redujo y los nombres comenzaron a circular con fuerza en España. Vitinha, João Neves y Désiré Doué aparecen entre los candidatos Entre los nombres que más han sonado se encuentran Vitinha y João Neves, ambos del PSG, así como Désiré Doué, una de las joyas más prometedoras del futbol europeo. Los tres perfiles encajan con la idea de un fichaje de alto impacto para reforzar a un Real Madrid que busca recuperar protagonismo absoluto en Europa.

Vitinha aparece como una opción atractiva por su capacidad para ordenar el mediocampo, dar salida limpia y controlar partidos de máxima exigencia. João Neves, por su parte, representa una apuesta de presente y futuro, mientras que Doué podría responder a una necesidad ofensiva por el sector derecho, zona en la que el Madrid ha buscado mayor desequilibrio. Sin embargo, concretar una operación con el PSG no sería sencillo, ya que el club francés mantiene una postura firme con sus principales figuras y suele resistirse a negociar por futbolistas considerados clave en su proyecto deportivo. Un golpe de efecto en plena carrera por la presidencia El anuncio de Florentino Pérez llega en un contexto especialmente sensible para el Real Madrid, marcado por la carrera electoral por la presidencia del club. La promesa de un fichaje galáctico aparece como un golpe de efecto para ilusionar al madridismo y reforzar su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.

La cifra de 150 millones de euros convertiría la operación en una de las más importantes de la historia reciente del futbol europeo y, de concretarse, también podría superar los registros históricos del propio Real Madrid en el mercado de fichajes. Por ahora, el nombre del elegido se mantiene bajo reserva. Lo único claro es que Florentino Pérez volvió a colocar al Real Madrid en el centro del mercado con una frase que ya sacudió a Europa: prepara una oferta millonaria por un galáctico y el madridismo espera conocer al nuevo objetivo blanco.

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