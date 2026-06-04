¿Por qué Efraín Juárez se va de Pumas? Rompe con la directiva tras rozar el título

La etapa de Efraín Juárez al frente de Pumas habría llegado a su fin. Después de llevar al conjunto universitario hasta la Final del Clausura 2026, el técnico mexicano no continuaría en el banquillo auriazul debido a diferencias con la directiva en la planeación deportiva rumbo al Apertura 2026. De acuerdo con reportes nacionales, el principal punto de ruptura entre Juárez y la dirigencia universitaria estuvo relacionado con el armado del plantel para la siguiente temporada.

El entrenador buscaba fortalecer al equipo tras quedarse a un paso del campeonato, mientras que la directiva no habría logrado alinear el proyecto deportivo con las condiciones que el estratega consideraba necesarias para competir nuevamente por el título. La salida representa un golpe importante para Pumas, que venía de disputar una de sus mejores campañas recientes.

Bajo el mando de Juárez, el equipo cambió de rostro, recuperó protagonismo en la Liga MX y alcanzó la Final del Clausura 2026, donde cayó ante Cruz Azul en una serie que dejó al club universitario muy cerca de conquistar su octava estrella. El técnico mexicano había logrado conectar con un sector importante de la afición por su estilo intenso, su discurso frontal y la manera en que revitalizó a un plantel que encontró regularidad durante el torneo. Sin embargo, el subcampeonato no fue suficiente para garantizar la continuidad de un proyecto que ahora queda interrumpido por diferencias internas. La situación comenzó a generar incertidumbre desde los días posteriores a la Final, cuando se informó que Juárez tenía contrato vigente, pero su permanencia dependía de las reuniones con la directiva y de la planificación del siguiente semestre. Finalmente, las posturas no habrían encontrado un punto de acuerdo. Con la posible salida de Efraín Juárez, Pumas deberá iniciar la búsqueda de un nuevo director técnico en plena planeación del Apertura 2026. La decisión marcará el rumbo inmediato de un equipo que, tras volver a una Final de Liga MX, ahora enfrenta el reto de sostener el crecimiento deportivo sin el entrenador que lo devolvió a los primeros planos. Para Juárez, el cierre de ciclo en Universidad también abre la puerta a nuevos escenarios.

El estratega ha sido relacionado con opciones fuera de México y su reciente paso por Pumas fortalece su perfil como uno de los técnicos mexicanos jóvenes con mayor proyección, luego de haber sido campeón en Colombia con Atlético Nacional y finalista en la Liga MX.

Mientras se espera una postura oficial del club, el entorno auriazul vive horas decisivas. Lo que parecía un proyecto con margen para crecer terminó convertido en una ruptura inesperada, justo después de que Pumas volviera a ilusionar a su afición con la posibilidad de levantar un título de liga.

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