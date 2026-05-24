¿A qué estrellas tendría que contratar el Real Madrid para que Mourinho acepte dirigirlos?

Tras un año complicado bajo el mando interino de Álvaro Arbeloa, la directiva encabezada por Florentino Pérez buscaría un golpe de autoridad para recuperar el dominio perdido ante el FC Barcelona en LaLiga y volver a competir por todos los títulos en Europa.

El ambiente en el Santiago Bernabéu vuelve a sacudirse con fuerza. De acuerdo con reportes de distintos medios europeos, José Mourinho estaría a un paso de regresar como director técnico del Real Madrid para la temporada 2026/27 , en lo que sería uno de los movimientos más impactantes del mercado futbolístico.

El estratega portugués ya tendría claro cómo quiere reconstruir al conjunto merengue. Según los reportes, Mourinho presentó una lista de seis futbolistas considerados clave para iniciar una nueva era en el club blanco.

Entre los nombres más destacados aparecen Vitinha y Nuno Mendes del PSG, Gabriel Magalhães del Arsenal, Rodri del Manchester City, Enzo Fernández del Chelsea y el joven argentino Gianluca Prestianni del Benfica.

La prioridad absoluta del técnico sería Vitinha, mediocampista portugués al que considera el cerebro ideal para liderar su proyecto deportivo. La posible operación también estaría respaldada por la influencia de Jorge Mendes, representante tanto de Mourinho como de varios jugadores vinculados al entrenador.

Sin embargo, el regreso del portugués no solo significaría incorporaciones importantes, sino también una profunda reestructuración dentro del vestidor. La directiva madridista estaría dispuesta a realizar movimientos fuertes en el mercado, incluyendo salidas de jugadores importantes para abrir espacio a las nuevas figuras.

Uno de los futbolistas que más ilusión genera entre los aficionados es Gianluca Prestianni, joven extremo argentino que ha tenido un crecimiento importante en Benfica. Mourinho considera que su capacidad para desequilibrar y su evolución táctica pueden convertirlo en una de las próximas estrellas del futbol europeo.

En la zona defensiva, el técnico pretende fortalecer una línea que mostró irregularidad durante la última temporada. Gabriel Magalhães y Nuno Mendes serían las apuestas para darle juventud, velocidad y solidez a una defensa que busca recuperar el nivel que llevó al club a dominar Europa en distintas etapas.

El mediocampo también apunta a sufrir cambios importantes. Rodri y Enzo Fernández son dos de los jugadores más cotizados del futbol mundial y representarían un salto de calidad inmediato para el conjunto merengue. Mourinho busca un equipo con mayor equilibrio, intensidad y capacidad de control en partidos de alto nivel.

La posibilidad del regreso del técnico portugués ya ha comenzado a generar expectativa entre los seguidores madridistas, quienes sueñan con una nueva etapa llena de personalidad, competitividad y grandes fichajes.

Aunque el mercado de verano apenas comienza, todo apunta a que el Real Madrid prepara una auténtica revolución deportiva de la mano de José Mourinho, un entrenador que conoce perfectamente la presión y las exigencias del Santiago Bernabéu.