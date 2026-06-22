Francia vence 3-0 a Irak en el Mundial 2026 con doblete de Mbappé en Filadelfia

Francia superó 3-0 a Irak este lunes en el Estadio de Filadelfia, en partido correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, en un duelo que tuvo una interrupción prolongada por condiciones meteorológicas y que terminó con el equipo europeo asegurando su clasificación a la siguiente ronda. El conjunto de la selección de France national football team tomó la iniciativa desde el inicio, con posesión alta y presión en campo rival. Irak intentó sostenerse con un bloque bajo y ordenado, aunque esa estructura se rompió antes del minuto 15. En una acción desde fuera del área, Kylian Mbappé recibió espacio y definió con un disparo de zurda colocado para abrir el marcador.

Con la ventaja, el equipo francés mantuvo el control del ritmo del partido, aunque sin ampliar la diferencia en la primera mitad. El encuentro cambió de ritmo cuando una tormenta eléctrica obligó a suspender las acciones en las inmediaciones del estadio de los Eagles, lo que llevó a los jugadores a abandonar el campo cuando el primer tiempo estaba por concluir.

Después de una espera cercana a las dos horas, el partido se reanudó con condiciones distintas. Francia volvió a tomar la iniciativa desde el arranque del complemento y aprovechó un error en la salida del conjunto iraquí al minuto 54. En una jugada iniciada desde un saque de meta, la presión francesa provocó una pérdida que dejó el balón en los pies de Ousmane Dembélé, quien asistió a Mbappé para el segundo tanto. Irak perdió orden tras ese gol y el control pasó de manera definitiva al equipo europeo. Michael Olise estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que terminó en el travesaño, pero poco después llegó el tercer gol. En una acción colectiva por sector derecho, Dembélé definió tras una asistencia de Olise para cerrar el marcador 3-0. Con la ventaja asegurada, Francia redujo el ritmo y administró la posesión hasta el final del encuentro, sin sobresaltos defensivos. El resultado le permitió confirmar su presencia en los Dieciseisavos de Final del torneo.

En el plano individual, Mbappé alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, cifra con la que iguala de manera provisional a Miroslav Klose en la tabla histórica de anotadores, y queda a dos tantos de Lionel Messi. En el torneo actual, Messi suma cinco anotaciones y Mbappé registra cuatro, en una disputa estadística que sigue abierta en la fase de grupos.

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