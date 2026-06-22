Francia vence 3-0 a Irak en el Mundial 2026 con doblete de Mbappé en Filadelfia

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Francia vence 3-0 a Irak en el Mundial 2026 con doblete de Mbappé en Filadelfia
    Con este resultado, el conjunto francés aseguró su pase a los dieciseisavos de final. FOTO: AP

Kylian Mbappé marcó un doblete y alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, igualando a Miroslav Klose en la segunda posición histórica de goleadores

Francia superó 3-0 a Irak este lunes en el Estadio de Filadelfia, en partido correspondiente al Grupo I del Mundial 2026, en un duelo que tuvo una interrupción prolongada por condiciones meteorológicas y que terminó con el equipo europeo asegurando su clasificación a la siguiente ronda.

El conjunto de la selección de France national football team tomó la iniciativa desde el inicio, con posesión alta y presión en campo rival. Irak intentó sostenerse con un bloque bajo y ordenado, aunque esa estructura se rompió antes del minuto 15. En una acción desde fuera del área, Kylian Mbappé recibió espacio y definió con un disparo de zurda colocado para abrir el marcador.

https://vanguardia.com.mx/deportes/saraperos/saraperos-y-charros-se-enfrentan-este-martes-en-doble-jornada-en-el-estadio-panamericano-PB21579897

Con la ventaja, el equipo francés mantuvo el control del ritmo del partido, aunque sin ampliar la diferencia en la primera mitad. El encuentro cambió de ritmo cuando una tormenta eléctrica obligó a suspender las acciones en las inmediaciones del estadio de los Eagles, lo que llevó a los jugadores a abandonar el campo cuando el primer tiempo estaba por concluir.

Después de una espera cercana a las dos horas, el partido se reanudó con condiciones distintas. Francia volvió a tomar la iniciativa desde el arranque del complemento y aprovechó un error en la salida del conjunto iraquí al minuto 54. En una jugada iniciada desde un saque de meta, la presión francesa provocó una pérdida que dejó el balón en los pies de Ousmane Dembélé, quien asistió a Mbappé para el segundo tanto.

Irak perdió orden tras ese gol y el control pasó de manera definitiva al equipo europeo. Michael Olise estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que terminó en el travesaño, pero poco después llegó el tercer gol. En una acción colectiva por sector derecho, Dembélé definió tras una asistencia de Olise para cerrar el marcador 3-0.

Con la ventaja asegurada, Francia redujo el ritmo y administró la posesión hasta el final del encuentro, sin sobresaltos defensivos. El resultado le permitió confirmar su presencia en los Dieciseisavos de Final del torneo.

En el plano individual, Mbappé alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo, cifra con la que iguala de manera provisional a Miroslav Klose en la tabla histórica de anotadores, y queda a dos tantos de Lionel Messi. En el torneo actual, Messi suma cinco anotaciones y Mbappé registra cuatro, en una disputa estadística que sigue abierta en la fase de grupos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Filadelfia

Personajes


Kylian Mbappe

Organizaciones


FIFA

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad

NosotrAs: Defendiendo el territorio y la comunidad
El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones

El fraude inmobiliario de Torreón: así se robaron las ilusiones
Se estima que los ciberataques en México representan un costo cercano a los 8 mil millones de pesos.

Atrae Mundial fraudes digitales con IA en México

Fiscalía General de la República obtuvo vinculación a proceso contra tres personas por secuestro de cinco extranjeros en Chihuahua; permanecerán en prisión preventiva.

Vinculan a proceso a tres personas por secuestro de cinco personas originarias de la India en Chihuahua
Conoce el calendario tentativo para el pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio 2026. Incluye fechas por apellido, recomendaciones y cómo consultar tu saldo en línea.

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026? (Calendario tentativo)
El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, confirmó que se abrirá un nuevo periodo de registro para las becas que otorga el Gobierno de México.

¿Cuándo es la nueva fecha de inscripción para estudiantes de la becas Rita Cetina y Benito Juárez?
Pablo fue eliminado de MasterChef México 2026 luego de un reto complicado. Conoce qué pasó, quiénes siguen en competencia y los detalles de la polémica noche.

MasterChef México 2026... ¿quién fue el sexto eliminado oficial de la cocina más famosa?
Messi celebra su gol número 17 en las Copas del Mundo.

¡Histórico! A los 39 años y con 18 goles, Messi se convierte en el máximo anotador en los Mundiales