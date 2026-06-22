Saraperos y Charros se enfrentan este martes en doble jornada en el Estadio Panamericano

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    Saraperos y Charros se enfrentan este martes en doble jornada en el Estadio Panamericano
    El primer juego del martes está programado para las 13:00 horas en el Estadio Panamericano. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saraperos de Saltillo inicia este martes una complicada visita al Estadio Panamericano para enfrentar a Charros de Jalisco en una doble cartelera, con la necesidad de sumar victorias

La gira por Jalisco representa una nueva oportunidad para los Saraperos de Saltillo, que este martes 23 de junio abrirán serie ante los Charros en el Estadio Panamericano de Zapopan con una cartelera doble que marcará el inicio de tres compromisos entre ambas novenas.

El primer encuentro está programado para la 1:00 de la tarde y el segundo comenzará media hora después de concluido el juego inicial. La serie concluirá el jueves 25 de junio con el tercer duelo a las 19:30 horas.

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La Nave Verde llega a territorio jalisciense en busca de recortar distancia en la Zona Norte. Los saltillenses ocupan el noveno lugar con marca de 21 victorias y 33 derrotas, a 17 juegos del líder Toros de Tijuana, mientras que Charros aparece en la segunda posición con récord de 31-26, consolidado en puestos de postemporada y a ocho juegos y medio del liderato.

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Los antecedentes recientes muestran una rivalidad equilibrada. Ambos equipos han intercambiado triunfos a lo largo de la temporada, aunque en una de las series celebradas en mayo, los Charros se impusieron con autoridad por pizarra de 10-2. Ahora, los tapatíos buscarán aprovechar la localía para mantenerse entre los primeros puestos de la división.

Para Saltillo, la serie representa una prueba importante. La organización realizó movimientos en su roster durante los últimos días, incorporando al dominicano Iván Castillo para reforzar el cuadro interior y tratando de encontrar mayor regularidad en una campaña que ha sido de altibajos. Cada victoria cobra importancia para mantener vivas las aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación.

Además, este enfrentamiento tendrá un componente especial, ya que será la primera ocasión en la temporada en que Saraperos se mida ante dos exjugadores recientemente intercambiados: el lanzador Manny Barreda y el infielder Alex Mejía, quienes ahora forman parte del conjunto jalisciense tras el movimiento entre ambas organizaciones. Su presencia añade un matiz distinto a una serie que ya de por sí tiene implicaciones directas en la pelea dentro de la Zona Norte.

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Del otro lado, Charros ha mostrado una ofensiva constante y se mantiene como uno de los equipos más competitivos de la Zona Norte. El club jalisciense también buscará sacar provecho de una intensa jornada de doble juego para aumentar su ventaja sobre los equipos que lo persiguen en la tabla.

La doble cartelera del martes pondrá a prueba la profundidad de ambos rosters, especialmente en el manejo del pitcheo. Con tres partidos en tres días, tanto Saraperos como Charros necesitarán una respuesta sólida de sus abridores y relevistas para quedarse con una serie que podría influir en el rumbo de la segunda mitad de la temporada.

Saltillo afrontará la visita al Estadio Panamericano con la misión de sorprender a uno de los equipos más consistentes del circuito y regresar a casa con resultados que le permitan mantenerse en la pelea dentro de una competida Zona Norte.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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