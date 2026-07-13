Francia vs España: horario, transmisión y previa de la Semifinal del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 entra en su fase decisiva este martes 14 de julio con un enfrentamiento que reúne a dos de las selecciones más consistentes del torneo. Francia y España se medirán en la primera semifinal del certamen en el Estadio Dallas, en Texas, con el boleto a la gran Final como recompensa para el ganador. El encuentro ha generado expectativa por el nivel que ambas escuadras han mostrado a lo largo de la competencia. Los franceses llegan con una campaña impecable, mientras que los españoles mantienen una de las defensas más sólidas del torneo, ingredientes que anticipan un duelo equilibrado entre dos candidatos al título.

Francia avanzó a esta instancia después de superar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ha sido uno de los equipos más efectivos del Mundial, acumulando seis victorias en igual número de partidos.

Los números respaldan su desempeño. Les Bleus suman 16 goles anotados y apenas dos recibidos en toda la competencia. Además, desde el inicio de la fase de eliminación directa no han permitido anotaciones de sus rivales, una muestra de la solidez que han encontrado tanto en defensa como en ataque. La combinación entre experiencia, profundidad de plantel y contundencia frente al arco ha colocado a los franceses entre los principales aspirantes a levantar el trofeo en esta edición de la Copa del Mundo. Del otro lado estará una selección española que también ha recorrido el torneo sin conocer la derrota. La Furia Roja obtuvo su clasificación a semifinales tras vencer 2-1 a Bélgica en un partido cerrado que se resolvió en los minutos finales. España terminó la fase de grupos con dos triunfos y un empate, y posteriormente confirmó su crecimiento en las rondas de eliminación. Su principal fortaleza ha sido el orden defensivo. Antes del duelo frente a Bélgica acumulaba cinco encuentros consecutivos sin recibir gol y, hasta ahora, sólo ha permitido una anotación en toda la Copa del Mundo. En ataque, los españoles registran 11 goles, cifra que refleja una propuesta equilibrada y que les ha permitido competir frente a distintos estilos de juego. Por ello, el choque ante Francia representa una prueba importante para ambas selecciones, ya que enfrentará a dos equipos que han destacado por su capacidad para controlar los partidos.

Clima en Dallas: así se jugará la semifinal Francia vs España Otro de los aspectos que rodean esta semifinal es el clima. Durante las últimas semanas, las altas temperaturas registradas en distintas sedes del Mundial han provocado debates sobre las condiciones en las que se disputan algunos encuentros. Para el partido en Dallas, los pronósticos meteorológicos anticipan una tarde calurosa y seca, con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados. Aunque se esperan intervalos nubosos, las probabilidades de lluvia son reducidas y no existe, por el momento, una amenaza importante de tormentas eléctricas que pudiera alterar el desarrollo del compromiso. Bajo ese escenario, se espera que el encuentro se dispute conforme a lo programado y sin necesidad de aplicar protocolos extraordinarios relacionados con las condiciones climáticas. Iván Barton será el árbitro de la semifinal Francia vs España La FIFA también confirmó la designación arbitral para este compromiso. El salvadoreño Iván Barton será el encargado de dirigir las acciones sobre el terreno de juego, acompañado por sus compatriotas David Morán como asistente y por el nicaragüense Antonio Pupiro en la otra banda. La cuarteta se completa con los suecos Glenn Nyberg, como cuarto árbitro, y Mahbod Beigi, como asistente de reserva. Barton vivirá así su cuarto partido en el Mundial 2026 y añadirá una nueva actuación a su trayectoria internacional. El árbitro centroamericano ya cuenta con experiencia mundialista desde Catar 2022 y se ha consolidado como uno de los jueces más recurrentes de la región en las competencias organizadas por la FIFA. Horario y dónde ver EN VIVO Francia vs España en México La cita para esta semifinal está programada para las 13:00 horas (tiempo del centro de México) este martes 14 de julio en el Estadio Dallas. Los aficionados podrán seguir las acciones a través de TV Azteca por Canal 7, TUDN, Canal 5 y la plataforma ViX, señales que transmitirán el encuentro en territorio mexicano. Con dos selecciones invictas, una ofensiva que ha marcado diferencia y una defensa que apenas ha concedido un gol en todo el torneo, la primera semifinal del Mundial 2026 definirá al primer invitado a la Final de la Copa del Mundo.