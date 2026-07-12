Mundial 2026 hace historia: el Top 4 del ranking FIFA domina las Semifinales

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    Mundial 2026 hace historia: el Top 4 del ranking FIFA domina las Semifinales
    El Top 4 del ranking FIFA protagonizará unas Semifinales históricas en el Mundial 2026. FOTO: AP

Argentina, España, Francia e Inglaterra hicieron historia al colocar por primera vez a las cuatro mejores naciones en las antesala de la Final de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 ya tiene unas Semifinales históricas. Por primera vez desde que existe el ranking FIFA, las cuatro selecciones mejor ubicadas alcanzaron juntas la antesala de la Final: Argentina, España, Francia e Inglaterra.

Los pronósticos resistieron en un torneo de 48 participantes y ahora las potencias definirán el título en Estados Unidos.

La última clasificación oficial previa al Mundial colocó a Argentina en el primer sitio, seguida por España, Francia e Inglaterra. Ninguna quedó atrapada en el camino.

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Las cuatro ganaron sus grupos y avanzaron por sectores distintos del cuadro hasta completar un Top 4 perfecto entre los semifinalistas.

El dato no tiene precedente porque el ranking FIFA fue creado en 1992. Desde Estados Unidos 1994, primera Copa del Mundo disputada con esta clasificación como referencia, nunca los cuatro primeros lugares habían llegado simultáneamente a Semifinales.

Siempre apareció una eliminación inesperada o un invitado ajeno a la élite.

La expansión de 2026 tampoco debilitó a los candidatos. Argentina sobrevivió a 120 minutos y venció 3-1 a Suiza; Inglaterra remontó 2-1 a Noruega, también en tiempo extra.

España superó 2-1 a Bélgica, mientras Francia dejó fuera a Marruecos por 2-0. Los cuatro respaldaron su posición con resultados.

El cuadro ofrecerá dos choques de máximo nivel. Francia enfrentará a España el martes 14 de julio en el Dallas Stadium, mientras Argentina chocará con Inglaterra el miércoles 15 en Atlanta.

Además del boleto a la Final, habrá duelos de figuras: Kylian Mbappé contra Lamine Yamal y Lionel Messi frente a Jude Bellingham.

La reunión del Top 4 garantiza que los primeros cuatro puestos del Mundial pertenecerán a las selecciones mejor clasificadas del planeta.

Entre todas acumulan siete títulos: Argentina tiene tres, Francia dos, y España e Inglaterra uno. La Albiceleste es la única representante de América ante tres europeos.

El Mundial más grande de la historia terminó con una Semifinal reservada para la élite.

No hubo espacio para una sorpresa entre los cuatro mejores: el ranking FIFA acertó y el campeón de 2026 saldrá, por primera vez, del Top 4 completo que comenzó el torneo como favorito ante el mundo entero.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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