Francia y Argentina van por el golpe de gracia que pueda definir sus grupos en el Mundial 2026

El Mundial 2026 tendrá este lunes una jornada con aroma a definición anticipada. Francia y Argentina, dos candidatas naturales al título, volverán a escena con la posibilidad de dar un golpe directo en sus grupos y acercarse a los 16avos de Final. La Albiceleste enfrentará a Austria en Dallas a las 11 de la mañana, en un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni llega con autoridad después de vencer 3-0 a Argelia, impulsado por otra actuación estelar de Lionel Messi. Del otro lado estará una Austria que también ganó en su debut ante Jordania y que representa una prueba incómoda por su presión alta, intensidad y juego vertical.

Para Argentina, una victoria tendría peso doble: la dejaría con seis puntos, cerca de asegurar el liderato o, al menos, la clasificación a la siguiente ronda.

También le permitiría administrar cargas antes del cierre frente a Jordania, en un torneo donde el calor ya pesa en la estrategia. Horas más tarde será el turno de Francia, que chocará contra Irak en Filadelfia a las 3 de la tarde por el Grupo I. Los dirigidos por Didier Deschamps iniciaron con triunfo 3-1 sobre Senegal y comparten la parte alta del sector con Noruega, que goleó 4-1 a los iraquíes. Por eso, el margen es claro: ganar no solo acercaría a Les Bleus a la clasificación, también mantendría viva la pelea por terminar primeros antes del duelo directo ante Noruega. Irak llega obligado a reaccionar. Su técnico Graham Arnold avisó que no saldrá a encerrarse, pese al reto de enfrentar a una potencia encabezada por Kylian Mbappé.

La misión luce enorme, pero el Mundial ya dejó sorpresas suficientes como para que Francia no pueda confiarse. Con Messi y Mbappé bajo los reflectores, Argentina y Francia pueden convertir la segunda fecha en una declaración de fuerza. No levantarán todavía ningún trofeo, pero sí podrían dejar prácticamente definidos sus grupos y mandar un mensaje al resto del Mundial.

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