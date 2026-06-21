Francia y Argentina van por el golpe de gracia que pueda definir sus grupos en el Mundial 2026

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    Francia y Argentina van por el golpe de gracia que pueda definir sus grupos en el Mundial 2026
    Lionel Messi y Kylian Mbappé lideran a Francia y Argentina en una jornada clave para definir sus grupos en el Mundial 2026. FOTO: AP

Ambas selecciones afrontan duelos clave ante Irak y Austria, respectivamente, con la mira puesta en encaminar su pase a 16avos de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 tendrá este lunes una jornada con aroma a definición anticipada. Francia y Argentina, dos candidatas naturales al título, volverán a escena con la posibilidad de dar un golpe directo en sus grupos y acercarse a los 16avos de Final.

La Albiceleste enfrentará a Austria en Dallas a las 11 de la mañana, en un duelo que puede marcar el rumbo del Grupo J.

El equipo de Lionel Scaloni llega con autoridad después de vencer 3-0 a Argelia, impulsado por otra actuación estelar de Lionel Messi. Del otro lado estará una Austria que también ganó en su debut ante Jordania y que representa una prueba incómoda por su presión alta, intensidad y juego vertical.

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Para Argentina, una victoria tendría peso doble: la dejaría con seis puntos, cerca de asegurar el liderato o, al menos, la clasificación a la siguiente ronda.

También le permitiría administrar cargas antes del cierre frente a Jordania, en un torneo donde el calor ya pesa en la estrategia.

Horas más tarde será el turno de Francia, que chocará contra Irak en Filadelfia a las 3 de la tarde por el Grupo I. Los dirigidos por Didier Deschamps iniciaron con triunfo 3-1 sobre Senegal y comparten la parte alta del sector con Noruega, que goleó 4-1 a los iraquíes.

Por eso, el margen es claro: ganar no solo acercaría a Les Bleus a la clasificación, también mantendría viva la pelea por terminar primeros antes del duelo directo ante Noruega.

Irak llega obligado a reaccionar. Su técnico Graham Arnold avisó que no saldrá a encerrarse, pese al reto de enfrentar a una potencia encabezada por Kylian Mbappé.

La misión luce enorme, pero el Mundial ya dejó sorpresas suficientes como para que Francia no pueda confiarse.

Con Messi y Mbappé bajo los reflectores, Argentina y Francia pueden convertir la segunda fecha en una declaración de fuerza.

No levantarán todavía ningún trofeo, pero sí podrían dejar prácticamente definidos sus grupos y mandar un mensaje al resto del Mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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