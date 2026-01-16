Futbol, nostalgia y Mundial 2026: Monterrey vive el Juego de Leyendas este sábado 17 de enero

Monterrey se alista para vivir una jornada especial este sábado 17 de enero, cuando el Estadio Monterrey sea sede del Juego de Leyendas, un encuentro que reunirá a figuras históricas del futbol mexicano e internacional como parte de las actividades previas rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El partido, programado para la noche del sábado, no solo busca ofrecer espectáculo dentro del campo, sino también reforzar el vínculo entre la afición y el futbol en un año clave para México como país anfitrión. Para los protagonistas, el encuentro representa un espacio de convivencia, memoria y celebración del juego. TE PUEDE INTERESAR: Juego de Leyendas Corona 2026: Monterrey calienta motores rumbo al Mundial con Cafú, Pepe, Layún y Guardado Figuras como Andrés Guardado, Cafú, Miguel Layún, Moisés Muñoz, Marco Fabián, Paco Palencia y el “Conejo” Pérez, entre otros, coincidieron en que el evento tiene un valor simbólico importante. Más allá del marcador, el objetivo es que la gente disfrute un futbol distinto, sin la presión del resultado, pero con la calidad que marcaron sus trayectorias.

Miguel Layún destacó que este tipo de partidos recuerdan la esencia del futbol como espectáculo. Señaló que la afición puede acudir sin la tensión habitual de una competencia oficial y simplemente disfrutar del juego, algo que consideró necesario en el contexto actual del deporte. Desde la perspectiva internacional, Cafú subrayó que el público será el principal beneficiado del encuentro. Para el ex capitán brasileño, el Juego de Leyendas es una fiesta que permite reencontrarse con viejos compañeros y compartir con la afición mexicana, a la que reconoció por su pasión y cercanía con el futbol. Moisés Muñoz, por su parte, resaltó la oportunidad de convivir con ex futbolistas de talla mundial y revivir experiencias. Para el ex guardameta, el objetivo principal es brindar un buen espectáculo y que el evento se convierta en una experiencia positiva para quienes asistan al estadio.