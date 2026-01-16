Futbol, nostalgia y Mundial 2026: Monterrey vive el Juego de Leyendas este sábado 17 de enero

/ 16 enero 2026
    Futbol, nostalgia y Mundial 2026: Monterrey vive el Juego de Leyendas este sábado 17 de enero
    El evento funciona como un primer acercamiento al ambiente mundialista que se vivirá en Monterrey en 2026. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El Estadio Monterrey será sede del Juego de Leyendas, un partido que reunirá a ex figuras del futbol mexicano e internacional como parte del camino rumbo a la Copa del Mundo de 2026

Monterrey se alista para vivir una jornada especial este sábado 17 de enero, cuando el Estadio Monterrey sea sede del Juego de Leyendas, un encuentro que reunirá a figuras históricas del futbol mexicano e internacional como parte de las actividades previas rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El partido, programado para la noche del sábado, no solo busca ofrecer espectáculo dentro del campo, sino también reforzar el vínculo entre la afición y el futbol en un año clave para México como país anfitrión. Para los protagonistas, el encuentro representa un espacio de convivencia, memoria y celebración del juego.

Figuras como Andrés Guardado, Cafú, Miguel Layún, Moisés Muñoz, Marco Fabián, Paco Palencia y el “Conejo” Pérez, entre otros, coincidieron en que el evento tiene un valor simbólico importante. Más allá del marcador, el objetivo es que la gente disfrute un futbol distinto, sin la presión del resultado, pero con la calidad que marcaron sus trayectorias.

$!Andrés Guardado y Miguel Layún forman parte del grupo de ex jugadores que participarán en el encuentro.
Andrés Guardado y Miguel Layún forman parte del grupo de ex jugadores que participarán en el encuentro. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Miguel Layún destacó que este tipo de partidos recuerdan la esencia del futbol como espectáculo. Señaló que la afición puede acudir sin la tensión habitual de una competencia oficial y simplemente disfrutar del juego, algo que consideró necesario en el contexto actual del deporte.

Desde la perspectiva internacional, Cafú subrayó que el público será el principal beneficiado del encuentro. Para el ex capitán brasileño, el Juego de Leyendas es una fiesta que permite reencontrarse con viejos compañeros y compartir con la afición mexicana, a la que reconoció por su pasión y cercanía con el futbol.

Moisés Muñoz, por su parte, resaltó la oportunidad de convivir con ex futbolistas de talla mundial y revivir experiencias. Para el ex guardameta, el objetivo principal es brindar un buen espectáculo y que el evento se convierta en una experiencia positiva para quienes asistan al estadio.

$!Cafú destacó que el principal objetivo del partido es ofrecer un espectáculo para la afición mexicana.
Cafú destacó que el principal objetivo del partido es ofrecer un espectáculo para la afición mexicana. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El contexto mundialista también le da un matiz especial al encuentro. Monterrey será una de las sedes del Mundial 2026 y este tipo de eventos sirven como termómetro para medir el entusiasmo de la afición. Layún consideró que la ciudad y su gente aportarán un ambiente determinante cuando lleguen los partidos oficiales.

El Juego de Leyendas se presenta así como una antesala que combina nostalgia, futbol y convivencia, en un escenario que comienza a tomar protagonismo dentro del camino rumbo a la Copa del Mundo. Para los asistentes, será una oportunidad de ver nuevamente en la cancha a jugadores que marcaron época y de empezar a vivir, desde ahora, el ambiente mundialista.

Monterrey entra de lleno en el ambiente previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la celebración del Juego de Leyendas Corona, que se disputará este sábado 17 de enero a las 19:00 horas en el Estadio Monterrey, la transmisión será a través de TUDN. Más que un partido de exhibición, el evento se ha convertido en una antesala simbólica del Mundial, tanto por la magnitud de sus protagonistas como por el mensaje que busca enviar rumbo a 2026.

