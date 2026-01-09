Jorge Campos jugará como delantero en Juego de Leyendas de Monterrey

El histórico arquero mexicano volverá a la cancha este 17 de enero en el Estadio BBVA, ahora como atacante, integrando un plantel internacional con ocho campeones del mundo

El legendario exguardameta mexicano Jorge Campos volverá a ser protagonista en el Juego de Leyendas Corona, aunque esta vez lo hará desde una faceta poco convencional: defenderá la camiseta de Leyendas FIFA como delantero, una posición que también formó parte de su historia profesional.

La participación de Campos añade un atractivo especial al evento, ya que se integrará a un plantel internacional que presume contar con ocho campeones del mundo.

Campos inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM en 1988 y se retiró en 2004 defendiendo los colores del Club Puebla, cerrando una trayectoria marcada por la versatilidad y el espectáculo.

A lo largo de su carrera militó también en clubes como LA Galaxy, Chicago Fire, Tigres y Atlante, consolidándose como uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos a nivel internacional.

En 1993, su impacto fue tal que fue designado como el tercer mejor portero del mundo, un reconocimiento que reflejó su estilo revolucionario bajo los tres postes.

A nivel de selecciones, representó a México en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y formó parte del combinado nacional en tres Copas del Mundo de la FIFA (1994, 1998 y 2002), en las que disputó un total de ocho partidos.

Su palmarés con la Selección Mexicana incluye el título de la Copa FIFA Confederaciones 1999, así como dos Copas Oro de la Concacaf, logros que lo colocan entre los referentes históricos del futbol nacional.

Más allá de su legado como portero, Jorge Campos también dejó números importantes en el ataque.

En su faceta como delantero, el mexicano marcó 47 goles a lo largo de su trayectoria profesional, una estadística poco común para un guardameta y que hoy justifica su presencia en el Juego de Leyendas desde una posición ofensiva.

Hasta el momento, las Leyendas FIFA confirmadas para este partido son Pepe, Cafú, Carles Puyol, Xavi, Alessandro del Piero, Christian Vieri, Francesco Totti, Dida y Marco Materazzi, un listado que garantiza jerarquía y atractivo internacional para el espectáculo.

El Juego de Leyendas Corona se disputará el sábado 17 de enero, a partir de las 7 de la noche, desde el Estadio Monterrey (Estadio BBVA), escenario que recibirá a figuras históricas del futbol mundial y que tendrá en Jorge Campos, ahora como delantero, uno de sus principales focos de atención.

