Gilberto Mora, Erik Lira y Quiñones lideran la lista de mexicanos rumbo a Europa

La participación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026 dejó algo más que una actuación histórica. Aunque el equipo dirigido por Javier Aguirre quedó eliminado en los octavos de final tras caer 3-2 ante Inglaterra, varios futbolistas aprovecharon el escaparate internacional para colocarse en el radar de clubes europeos. El Tri firmó una de sus mejores actuaciones mundialistas al conseguir cuatro victorias y avanzar en una ronda de eliminación directa por primera vez en cuatro décadas. Ahora, el siguiente desafío parece estar fuera de la cancha: convertir ese impulso en oportunidades para que más jugadores mexicanos compitan en las principales ligas del mundo.

Uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Israel Reyes. Aunque perdió protagonismo durante el torneo al ceder la titularidad en la lateral derecha, el defensor del América mantiene un perfil atractivo para varios equipos italianos. Su capacidad para desempeñarse como central o lateral y su experiencia en los recientes éxitos del conjunto azulcrema han despertado interés en la Serie A, donde la Roma figura entre los clubes que han sido vinculados con el mexicano.

En la portería, Raúl Rangel dio un paso importante. Hace apenas unos años jugaba en la segunda división mexicana y hoy se consolidó como titular de la selección nacional. Su seguridad bajo los tres postes y su habilidad para iniciar jugadas desde el fondo llamaron la atención durante el Mundial. Reportes recientes lo relacionan con el Sporting de Portugal y con clubes de Bélgica que siguen de cerca su evolución. Otro caso es el de Brian Gutiérrez. El mediocampista mexicoestadounidense se ganó un lugar en la selección durante los meses previos al torneo y, aunque tuvo menor protagonismo en la fase final de la competencia, mostró cualidades que encajan con el perfil del futbolista moderno. Equipos de Francia y Países Bajos aparecen entre los posibles destinos para el jugador de 23 años. En ataque, Julián Quiñones fue una de las grandes figuras mexicanas. El delantero marcó cuatro goles en cinco partidos y se convirtió en la principal referencia ofensiva del equipo. Su rendimiento se sumó a una temporada destacada en Arabia Saudita, donde fue uno de los máximos anotadores del campeonato. A sus 29 años, busca aprovechar el mejor momento de su carrera para dar el salto al fútbol europeo.

La actuación de Erik Lira también elevó su cotización. El mediocampista de Cruz Azul se consolidó como una pieza fundamental en el esquema de Aguirre gracias a su capacidad para recuperar balones y equilibrar el juego. Diversos reportes lo colocan en la órbita de clubes como Girona, Lens, Ajax, Feyenoord y Betis, mientras el propio jugador ha manifestado su interés por iniciar una etapa en Europa. El caso más seguido es el de Gilberto Mora. Con apenas 17 años, el futbolista de Tijuana dejó muestras de su talento en el Mundial y rompió registros de precocidad en fases eliminatorias. Liverpool, Arsenal y otros clubes europeos continúan observando su desarrollo, aunque las reglas internacionales le impedirán mudarse al continente hasta cumplir la mayoría de edad. La generación que sorprendió en el Mundial podría estar cerca de dar el siguiente paso. Para México, el reto será que estas posibles transferencias se conviertan en una plataforma para fortalecer al equipo rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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