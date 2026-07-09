¿Hakimi puede ir a prisión? Lo que pasará con el jugador del PSG tras quedar fuera del Mundial con Marruecos

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    ¿Hakimi puede ir a prisión? Lo que pasará con el jugador del PSG tras quedar fuera del Mundial con Marruecos
    Achraf Hakimi enfrentará una nueva etapa fuera de la cancha tras el Mundial 2026, mientras avanza su proceso judicial en Francia. FOTO: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Tras la eliminación del cuadro africano, el lateral del PSG retomará su proceso legal en Francia por una acusación de presunto abuso sexual

El Mundial 2026 terminó para Achraf Hakimi y Marruecos, pero el ruido alrededor del lateral del PSG apenas cambia de escenario.

Tras la derrota 2-0 ante Francia en los Cuartos de Final, el capitán marroquí deja la cancha y vuelve a quedar bajo el foco de un proceso judicial en Francia por una acusación de presunta violación.

El caso no es nuevo: la investigación se abrió en 2023, luego de que una mujer denunciara al futbolista por hechos que, según su versión, ocurrieron en el domicilio de Hakimi, en una zona cercana a París.

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El jugador ha negado desde el inicio cualquier delito y mantiene su postura de inocencia. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Versalles confirmó que deberá enfrentar juicio, al considerar que existen elementos suficientes para que el caso sea revisado ante una corte criminal.

¿Qué pasará ahora con Hakimi? El siguiente paso será la vía legal. Su defensa, encabezada por Fanny Colin, anunció que apelará ante la máxima instancia judicial de Francia, por lo que el proceso aún podría tener una revisión antes de que se fije una fecha definitiva de juicio.

De momento, no hay calendario confirmado para la audiencia ni una sentencia en contra del futbolista.

La posibilidad de que Hakimi “pise la cárcel” dependerá únicamente de una eventual condena. En Francia, el delito de violación puede castigarse con hasta 15 años de prisión, aunque esa cifra corresponde al marco penal y no significa que ya exista una pena impuesta.

https://vanguardia.com.mx/deportes/fifa-suspende-dos-partidos-al-ingles-quansah-y-desata-una-ola-de-criticas-otra-ayuda-a-argentina-ND22038984

El lateral del PSG conserva la presunción de inocencia mientras el caso avanza.

Así, después del Mundial, Hakimi enfrenta un doble golpe mediático: el cierre deportivo con Marruecos y un frente judicial que podría marcar su futuro inmediato.

El balón dejó de rodar para él en la Copa del Mundo, pero en Francia comenzará el partido más delicado de su carrera fuera de la cancha.

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Alejandro Morteo

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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