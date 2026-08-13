Gilberto Mora da el salto a la Universidad: estudiará Administración de Empresas en la Anáhuac

Gilberto Mora iniciará la nueva etapa fuera de las canchas. La Universidad Anáhuac anunció que la joya de Xolos de Tijuana estudiará la licenciatura en Administración de Empresas para combinar el futbol y los estudios. El seleccionado mexicano, de 17 años, cursará el programa en línea en la Anáhuac Mayab de Mérida. La modalidad le permitirá atender sus materias sin abandonar los entrenamientos, viajes y partidos con el conjunto fronterizo. “Tu disciplina, talento y determinación dentro de la cancha ya inspiran a muchos. Hoy celebramos que también hayas decidido seguir creciendo fuera de ella”, publicó la institución al darle la bienvenida. La universidad resaltó esta apuesta por el futuro.

El anuncio llega semanas después de que Mora concluyera el bachillerato en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana. Su ingreso a la universidad confirma que ha mantenido los estudios mientras compite al máximo nivel del futbol mexicano. Gilberto Mora fue una de las revelaciones de México en la Copa del Mundo 2026. El 11 de junio, ante Sudáfrica, se convirtió con 17 años y 240 días en el mexicano más joven en disputar un Mundial. También fue titular en la fase de eliminación directa y confirmó su condición de figura emergente de la Selección.

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La elección de Administración de Empresas muestra la visión de largo plazo del mediocampista. Mientras clubes europeos siguen atentos a su evolución y el próximo 14 de octubre cumplirá 18 años, Mora comenzará a desarrollar conocimientos de dirección, estrategia y gestión fuera del futbol. El juvenil afrontará un doble desafío: consolidarse como referente de Xolos y responder en las aulas. Su llegada a la Universidad Anáhuac muestra que su proyecto no termina en el balón y que, aun con los reflectores sobre él, también prepara su futuro.