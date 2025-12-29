Saltillo 2025: los logros en el deporte que dieron a la ciudad orgullo nacional y mundial

Saltillo 2025: los logros en el deporte que dieron a la ciudad orgullo nacional y mundial

Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Este fue un año histórico para el deporte saltillense. Atletas, equipos y eventos internacionales demostraron que el talento local trasciende fronteras y coloca a la capital de Coahuila como referente del alto rendimiento

Deportes
/ 29 diciembre 2025
El deporte fue uno de los grandes motores de buenas noticias para la capital coahuilense durante este 2025. En estas páginas tuvimos escenarios que recibieron competencias internacionales, atletas que hicieron historia con medallas, récords y participaciones mundiales, un club que se renueva desde sus gradas para dar la bienvenida a una nueva época.

Desde competencias de talla mundial celebradas en casa, como el World Archery en el Parque Las Maravillas, hasta historias individuales que cruzaron fronteras, como el bicampeonato de Pamela Reyes en flag football, el Top 10 mundial de Andoni Rumayor en el Ironman o la hazaña de Alejandra Iturbe en el Mar Egeo.

Este anuario reúne los momentos más destacados del año, aquellos que no solo llenaron titulares, sino que inspiraron a nuevas generaciones y reforzaron el sentido de identidad deportiva. Y más que una recopilación de resultados, este anuario retrata el talento, la disciplina y el orgullo deportivo que definieron a Saltillo en el año que despedimos.

Entre los mejores del planeta

Durante el año

Andoni Rumayor Belausteguigoitia firmó una de las participaciones más destacadas del año al colocarse en el Top 10 del Ironman World Championship 2025. Su resultado (10 horas, 59 minutos y 21 segundos) lo posicionó entre los mejores triatletas del mundo en el sexto lugar y consolidó su nombre como pionero del triatlón de larga distancia en Saltillo.

Lee más aquí: Andoni Rumayor pone en alto a Saltillo con Top 10 en el Ironman World Championship 2025

FOTO: VANGUARDIA MX Andoni Rumayor firmó un histórico Top 10 en el Ironman World Championship 2025, consolidándose entre la élite mundial del triatlón de larga distancia.

Flechas históricas

Durante el año

La arquería de la entidad tuvo año dorado con Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Sebastián García. Medallas internacionales, récords nacionales y reconocimientos estatales rectificaron a Coahuila como potencia y a Saltillo como semillero de campeones. Desde sus logros en el World Archery que llegó a la capital coahuilense, hasta hazañas fuera de casa.

Lee más aquí: Sebastián | Ángela | Ana Paula

    FOTO: VANGUARDIA MX Sebastián García fue pieza clave del gran año de la arquería local, sumando logros internacionales que colocaron a Saltillo en el radar del tiro con arco mundial.
    FOTO: VANGUARDIA MX Ángela Ruiz consolidó su proyección internacional con un año de medallas y actuaciones destacadas, reafirmando a Saltillo como semillero de talento en el tiro con arco.
    FOTO: VANGUARDIA MX Ana Paula Vázquez brilló en competencias nacionales e internacionales, liderando un año histórico para la arquería coahuilense con récords y podios de alto nivel.

Saraperos: tradición que se renueva

Durante el año

Los Saraperos tuvieron un año, en el que si bien se quedaron en aspiraciones a playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol, en temporada concretaron un histórico juego sin hit ni carrera combinado, cuatro peloteros locales integraron el roster y a finales de año se anunció la instalación de césped sintético, para una nueva etapa en el beisbol de la ciudad.

Lee más aquí: Los 4 peloteros | El histórico | La renovación

    FOTO: VANGUARDIA MX Saraperos de Saltillo vivieron un año de contrastes deportivos, marcado por un juego sin hit ni carrera.
    FOTO: VANGUARDIA MX El estadio de los Saraperos de Saltillo inició una nueva etapa con el anuncio de la instalación de césped sintético, una renovación clave para modernizar el beisbol profesional en la ciudad.

Bajo los tres postes del futuro

Durante el año

La arquera saltillense María Bárbara dio el salto a la Selección Mexicana Sub-15, destacando como una de las promesas más sólidas bajo el arco femenil. Construyendo su formación desde torneos intercolegiales y Olimpiada CONADE, además de una reciente experiencia de desarrollo futbolístico en España, su historia combina talento y presión competitiva.

Lee más aquí: De Saltillo a la Selección Sub-15: María Bárbara, presión y talento bajo el arco

FOTO: VANGUARDIA MX María Bárbara dio el salto a la Selección Mexicana Sub-15, perfilándose como una de las promesas del arco femenil mexicano.

El mundo apuntó a Saltillo

24 al 27 de julio

La ciudad se convirtió en epicentro del tiro con arco al recibir el World Archery México Championship 2025 en el Parque Las Maravillas. El evento reunió a más de 200 atletas y se transmitió en vivo en 19 países. Brillaron las actuaciones de los coahuilenses, entre ellas Ana Paula Vázquez, Martías Grande, Ángela Ruiz, Sebastián García y Dafne Quintero.

Lee más aquí: World Archery México Championship 2025: Saltillo brilla como sede del tiro con arco nacional e internacional

FOTO: VANGUARDIA MX Saltillo fue sede del World Archery México Championship 2025, evento que reunió a más de 200 atletas y tuvo proyección internacional.

Doble corona con sello saltillense

Agosto

Pamela Reyes volvió a escribir una gloriosa historia al coronarse bicampeona mundial de flag football con la Selección Mexicana. Su participación fue un punto clave en el triunfo final ante Estados Unidos, consolidándose como referente internacional y demostrando el alto valor que aporta su experiencia a las nuevas generaciones en esta disciplina.

Lee más aquí: México derrota a Estados Unidos y consigue el bicampeonato mundial de flag football en Chengdu

FOTO: VANGUARDIA MX Pamela Reyes se proclamó bicampeona mundial de flag football con México, siendo pieza clave en el título ante Estados Unidos.

Plata que vale oro

12 de octubre

La escopetera saltillense Gabriela Rodríguez se alzó con el subcampeonato mundial en Atenas, marcando un hito para México. Su destacable resultado, de 54 impactos acertados (apenas tres por debajo de la campeona estadounidense Samantha Simonton), reafirmó su estatus como una de las mejores del mundo y cerró un 2025 lleno de orgullo para Saltillo.

Lee más: Saltillense Gaby Rodríguez logra subcampeonato mundial en Atenas y hace historia para México

FOTO: VANGUARDIA MX Gabriela Rodríguez logró el subcampeonato mundial en Atenas, confirmando su lugar entre las mejores escopeteras del planeta.

Del desierto al Mar Egeo

Octubre

Alejandra Iturbe llevó el orgullo hasta Grecia al completar con éxito el Santorini Experience 2025. Cruzó los 2.4 kilómetros en aguas abiertas que separan el volcán Nea Kameni del puerto antiguo de Fira, una de las rutas europeas más emblemáticas. Su hazaña reflejó disciplina, resistencia y el crecimiento del deporte extremo femenino en la región.

Lee más aquí: Alejandra Iturbe conquista el Mar Egeo en el Santorini Experience 2025

FOTO: VANGUARDIA MX Alejandra Iturbe conquistó el Santorini Experience 2025, llevando el nombre de Saltillo a una de las pruebas de aguas abiertas más emblemáticas de Europa.

Una gala llena de talento

27 de noviembre

Atletas y entrenadores coahuilenses fueron protagonistas en la gala nacional ‘Lo Mejor del Deporte Mexicano’, recibiendo tres medallas internacionales dentro de la categoría Prueba Olímpica, además de una placa conmemorativa por su liderato en el medallero de los Juegos Nacionales Populares 2025 y menciones especiales para estrategas de la entidad.

Lee más aquí: Coahuila brilla en la gala ‘Lo Mejor del Deporte Mexicano’ con múltiples medallistas mundiales

FOTO: VANGUARDIA MX Atletas y entrenadores coahuilenses brillaron en la gala ‘Lo Mejor del Deporte Mexicano’, con medallas, reconocimientos y distinciones nacionales.

Coahuila rumbo a Brasil

Noviembre

Tres coahuilenses fueron convocadas por la selección LEXFA Pacífico Norte para representar a México en el Tazón Latinoamericano de Brasil: Ángela Ibarra, Alisson y Carolina Becerra, integrantes de Valkirias Saltillo. Su convocatoria reflejó el crecimiento del futbol americano en el estado y la proyección internacional de jugadoras formadas en casa.

Lee más aquí: Tres coahuilenses representarán a México en el Tazón Latinoamericano de Brasil

FOTO: VANGUARDIA MX Ángela Ibarra, Alisson y Carolina Becerra fueron convocadas al Tazón Latinoamericano de Brasil, reflejando el crecimiento del futbol americano femenil en Saltillo.
Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

