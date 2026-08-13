Gol al 88’ sentencia a Efraín Juárez: Gyori ETO queda fuera de la Conference League

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    Gol al 88’ sentencia a Efraín Juárez: Gyori ETO queda fuera de la Conference League
    Efraín Juárez y el Győri ETO se despidieron de las competencias europeas tras caer 2-1 en el marcador global ante el Riga FC. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El conjunto húngaro igualó la eliminatoria con un penal de Gavric, pero Caio Ferreira marcó al minuto 88 y apagó su sueño continental

Efraín Juárez consumó su primer fracaso como entrenador en Europa. El Győri ETO empató 1-1 ante el Riga FC en el ETO Park de Győr, Hungría, pero cayó 2-1 en el marcador global y quedó eliminado en la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League.

Después de perder 1-0 en Letonia, el campeón húngaro salió obligado a remontar. El cuadro de Juárez tuvo un aviso temprano con un cabezazo de Zeljko Gavric que Andrés Salazar despejó sobre la línea, aunque Riga respondió y también estuvo cerca de abrir el marcador.

La esperanza renació al minuto 28. El guardameta Frodi Orols derribó dentro del área a Viktor Djukanovic y, tras la validación del VAR, Gavric cobró el penal para colocar el 1-0.

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El tanto igualaba la eliminatoria y acercaba al Győri ETO a la prórroga, pero el dominio local perdió fuerza después del descanso.

Riga adelantó líneas, encontró espacios y obligó a Samuel Petrás a intervenir. Paulo Eduardo estrelló un disparo en el travesaño al 71’, mientras el conjunto húngaro resistía cerca de su portería. Juárez, además, debió sustituir al ingresado Szabolcs Schön por lesión.

El Győri tuvo la clasificación en sus manos al 81’, cuando Claudiu Bumba recibió dentro del área chica tras un tiro de esquina, pero envió el balón por encima.

El castigo llegó siete minutos después: Salazar mandó un centro raso desde la izquierda, Caio Ferreira apareció sin marca y firmó el 1-1 que silenció el estadio.

El empate consumó la eliminación con global de 2-1 y dejó al mexicano sin competencias continentales durante su primera temporada al frente del Győri ETO.

Tras caer previamente en la fase clasificatoria de la Champions League ante el Víkingur y superar al Atert Bissen en Conference, el equipo de Juárez no alcanzó los Playoffs. Ahora sólo le queda la liga de Hungría.

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Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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