Gol al 88’ sentencia a Efraín Juárez: Gyori ETO queda fuera de la Conference League

Efraín Juárez consumó su primer fracaso como entrenador en Europa. El Győri ETO empató 1-1 ante el Riga FC en el ETO Park de Győr, Hungría, pero cayó 2-1 en el marcador global y quedó eliminado en la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League.

Después de perder 1-0 en Letonia, el campeón húngaro salió obligado a remontar. El cuadro de Juárez tuvo un aviso temprano con un cabezazo de Zeljko Gavric que Andrés Salazar despejó sobre la línea, aunque Riga respondió y también estuvo cerca de abrir el marcador.

La esperanza renació al minuto 28. El guardameta Frodi Orols derribó dentro del área a Viktor Djukanovic y, tras la validación del VAR, Gavric cobró el penal para colocar el 1-0.