Guido Pizarro deja de ser DT de Tigres: renuncia tras sumar un punto de seis en el Apertura 2026

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    Guido Pizarro deja de ser DT de Tigres: renuncia tras sumar un punto de seis en el Apertura 2026
    Guido Pizarro se marchó del banquillo felino con un balance de 33 victorias, 20 empates y 17 derrotas. FOTO: ESPECIAL

El argentino cerró un ciclo de 70 partidos sin títulos, luego de un complicado arranque del actual torneo de la Liga MX y una profunda renovación del plantel

Guido Pizarro dejó la dirección técnica de Tigres apenas dos jornadas después del inicio del Apertura 2026. Según información difundida este martes por el periodista Willie González, y corroborada por el propio jugador, el argentino presentó su renuncia y la directiva auriazul la aceptó.

El club aún no publica un comunicado oficial ni ha revelado quién ocupará el banquillo.

La decisión sacude a San Nicolás de los Garza porque Pizarro había renovado en abril y encabezaba un proyecto a largo plazo.

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Sin embargo, el torneo comenzó bajo fuerte presión: los felinos cayeron 3-1 ante Xolos de Tijuana y después empataron 2-2 con Atlético de San Luis, resultado que desató abucheos de su afición.

Tigres sumó solo un punto de seis posibles, con tres goles anotados y cinco recibidos. El golpe más reciente llegó en el Volcán, donde estuvo dos veces arriba, pero permitió la igualada potosina en la última jugada.

Tras el encuentro, Guido reconoció el malestar de los seguidores y sostuvo que tenían derecho a exigir resultados.

¿Por qué renunció Guido Pizarro a Tigres?

Hasta ahora no se ha informado oficialmente el motivo. La salida ocurre en plena reestructuración del plantel, marcada por el fin de la etapa de André-Pierre Gignac, la transferencia de Ángel Correa a River Plate y la necesidad de contratar refuerzos.

Ese escenario, sumado al pobre inicio de campaña, elevó la tensión alrededor del proyecto.

El “Conde” asumió el cargo en marzo de 2025, inmediatamente después de retirarse como futbolista y tras el cese de Veljko Paunovic.

Su identificación con Tigres, liderazgo y preparación fueron las razones para confiarle el equipo pese a no contar con experiencia previa como entrenador de Primera División.

¿Qué números dejó Guido Pizarro en Tigres?

Pizarro dirigió 70 partidos oficiales entre Liga MX, Liguilla, Concacaf Champions Cup y Leagues Cup. Su balance fue de 33 victorias, 20 empates y 17 derrotas.

Condujo a los universitarios a las Semifinales del Clausura 2025 y de la Concacaf, además de disputar la Final del Apertura 2025, perdida ante Toluca en una dramática tanda de penaltis. También alcanzó la Final continental de 2026, pero cerró su ciclo sin títulos como director técnico.

Tigres deberá resolver quién estará al frente para el partido de la Jornada 3 contra Querétaro. Mientras la directiva estudia opciones, un integrante de la institución podría asumir de forma interina.

La renuncia de Guido Pizarro abre otra transición en un equipo obligado a reaccionar y reconstruir su proyecto.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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