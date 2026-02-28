Guillermo Ochoa otra vez cae en Chipre: AEL Limassol pierde 3-2 ante APOEL FC
Desde el Alphamega Stadium de Limassol, el arquero mexicano disputó los 90 minutos en la derrota que impacta en la tabla de la Primera División chipriota
El portero mexicano Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol de la Primera División de Chipre, arrancó como titular en el duelo frente al APOEL FC, que terminó con un marcador de 3-2 a favor del equipo visitante.
El partido, celebrado este sábado, tuvo un desarrollo intenso para el equipo del guardameta mexicano. El APOEL FC se adelantó primero en el marcador antes del descanso, aprovechando espacios en la defensa rival y finalizando con eficacia frente a Ochoa.
Aunque el AEL Limassol logró empatar en la segunda mitad con un tiro libre ejecutado por Leo Natel, los visitantes recuperaron la ventaja rápidamente y ampliaron su ventaja con un tercer gol antes de los últimos minutos del encuentro.
El conjunto local logró un segundo tanto ya en el cierre, pero no fue suficiente para revertir el resultado.
Con este resultado, AEL Limassol, club histórico fundado en 1930 y uno de los equipos tradicionales de Chipre, ve complicadas sus aspiraciones en la fase regular de la liga, manteniéndose en la parte media de la tabla mientras APOEL FC sigue firme en la lucha por posiciones altas.
Para Ochoa, con amplia trayectoria internacional y presencia en múltiples Copas del Mundo con la Selección Mexicana, este compromiso representa un desafío más en su etapa europea, en la que el equipo chipriota busca mejorar su saldo en el torneo.