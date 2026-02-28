Guillermo Ochoa otra vez cae en Chipre: AEL Limassol pierde 3-2 ante APOEL FC

El portero mexicano Guillermo Ochoa, arquero del AEL Limassol de la Primera División de Chipre, arrancó como titular en el duelo frente al APOEL FC, que terminó con un marcador de 3-2 a favor del equipo visitante.

El partido, celebrado este sábado, tuvo un desarrollo intenso para el equipo del guardameta mexicano. El APOEL FC se adelantó primero en el marcador antes del descanso, aprovechando espacios en la defensa rival y finalizando con eficacia frente a Ochoa.

Aunque el AEL Limassol logró empatar en la segunda mitad con un tiro libre ejecutado por Leo Natel, los visitantes recuperaron la ventaja rápidamente y ampliaron su ventaja con un tercer gol antes de los últimos minutos del encuentro.

El conjunto local logró un segundo tanto ya en el cierre, pero no fue suficiente para revertir el resultado.