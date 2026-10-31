Halcones de Saltillo lleva a cuatro jugadores al selectivo de la Selección Nacional Liga TDP

La formación de futbolistas jóvenes en Saltillo tendrá una nueva oportunidad de mostrarse a nivel nacional. Cuatro integrantes de Halcones de Saltillo fueron considerados para participar en la Concentración Regional 4 de la Selección Nacional Liga TDP Sub-18, que se llevará a cabo en Monterrey los próximos 2 y 3 de noviembre. Martín Ronaldo Favela Valdez, Ángel Asael Salomón Navarrete, Rui Pablo Ortega Pizaña y André Sebastián Bustos Vázquez son los jugadores del club saltillense que aparecen en la lista de convocados para el proceso de selección, correspondiente al Grupo 17.

La concentración forma parte de las evaluaciones que realiza la Liga TDP para integrar a su representativo nacional. En esta etapa, los futbolistas tendrán la oportunidad de mostrar sus condiciones en un entorno distinto al de la competencia regular, con la posibilidad de avanzar hacia una siguiente fase del proceso. Los cuatro elementos de Halcones compartirán convocatoria con jugadores de otros 14 clubes de la región, entre ellos FC Santiago, Irritilas FC, Correcaminos U.A.T., Club de Futbol Cadereyta y Guerreros Reynosa FC.

En total, la lista contempla a 31 futbolistas de las categorías 2008 y menores, seleccionados entre 269 jugadores elegibles de los equipos que participan en el sector. La actividad tendrá como sede el Instituto Tecnológico de Nuevo León, ubicado en Guadalupe. La presencia de los cuatro jugadores representa una oportunidad para el club de Saltillo, que participa en el desarrollo de futbolistas dentro de la Liga TDP y busca que sus integrantes tengan acceso a procesos de formación y evaluación fuera de la competencia de clubes. Para Martín Favela, Ángel Salomón, Rui Ortega y André Bustos, el llamado significa incorporarse a una dinámica de trabajo en la que deberán responder a las exigencias del cuerpo técnico regional y competir por un lugar en las siguientes etapas de la selección. La convocatoria también pone en perspectiva el trabajo de Halcones de Saltillo con sus categorías juveniles, al colocar a cuatro de sus elementos en una concentración que reúne a prospectos de distintos equipos del norte del país.

El proceso de la Selección Nacional Liga TDP busca identificar jugadores con condiciones para representar a la categoría Sub-18. La concentración en Monterrey será uno de los puntos de evaluación para los futbolistas del Grupo 17, quienes buscarán aprovechar los entrenamientos y las actividades programadas para continuar su camino en el futbol de alto rendimiento. Con este llamado, Halcones de Saltillo tendrá representación en una instancia regional que abre una nueva posibilidad para sus jugadores de avanzar dentro del futbol mexicano.