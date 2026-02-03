La Nacional se impone a la Americana en el Pro Bowl Games

La Conferencia Nacional (NFC) se impuso este martes en el Pro Bowl Games 2026, venciendo a la Conferencia Americana (AFC) con un marcador de 66-52 en el tradicional duelo de flag football celebrado como parte de las festividades de la NFL antes del Super Bowl LX.

El espectáculo, que se realizó en el Moscone Center de San Francisco, tuvo un desarrollo intenso: la NFC llegó a estar abajo por 18 puntos en el primer tiempo, pero dominó la segunda mitad con una ofensiva fluida que le permitió dar vuelta al marcador y asegurar la victoria final.

Varios jugadores brillaron para la Nacional tanto en ofensiva como en defensa.

Entre las figuras sobresalientes se encuentran el receptor George Pickens, elegido Jugador Más Valioso ofensivo del encuentro, y el safety Antoine Winfield Jr., quien destacó con una intercepción clave en los minutos finales para sellar la victoria de la NFC.