La Nacional se impone a la Americana en el Pro Bowl Games
Con una actuación decisiva del safety Antoine Winfield Jr., la Nacional se llevó el duelo estelar de flag football de la NFL
La Conferencia Nacional (NFC) se impuso este martes en el Pro Bowl Games 2026, venciendo a la Conferencia Americana (AFC) con un marcador de 66-52 en el tradicional duelo de flag football celebrado como parte de las festividades de la NFL antes del Super Bowl LX.
El espectáculo, que se realizó en el Moscone Center de San Francisco, tuvo un desarrollo intenso: la NFC llegó a estar abajo por 18 puntos en el primer tiempo, pero dominó la segunda mitad con una ofensiva fluida que le permitió dar vuelta al marcador y asegurar la victoria final.
Varios jugadores brillaron para la Nacional tanto en ofensiva como en defensa.
Entre las figuras sobresalientes se encuentran el receptor George Pickens, elegido Jugador Más Valioso ofensivo del encuentro, y el safety Antoine Winfield Jr., quien destacó con una intercepción clave en los minutos finales para sellar la victoria de la NFC.
La participación de ambos equipos en esta versión del Pro Bowl se enmarca en la estrategia de la NFL de destacar el flag football como una disciplina atractiva para el público, con el juego de la NFL reimaginando su tradicional juego de estrellas mediante una combinación de competencias de habilidades y encuentros de 7 contra 7 sin contacto.
Los Pro Bowl Games forman parte de la semana previa al Super Bowl, ofreciendo a los aficionados encuentros entre los mejores jugadores de cada conferencia tras la elección de los rosters por votación de fanáticos, jugadores y entrenadores.
La NFC ha extendido su dominio en estas exhibiciones en años recientes, manteniendo un fuerte registro en partidos entre conferencias.