Halcones Saltillo vence 1-0 a FC Cuervos del Tec de NL en la Jornada 22 de la Liga TDP

Fútbol
/ 22 febrero 2026
    Halcones Saltillo vence 1-0 a FC Cuervos del Tec de NL en la Jornada 22 de la Liga TDP
    El encuentro entre Halcones y Cuervos se definió con un solo gol. FOTO: HALCONES DE SALTILLO

El resultado les permite sumar tres puntos y mantenerse en la pelea dentro de su grupo en la recta final de la fase regular

En el arranque de la Jornada 22 de la Liga TDP MX, el conjunto de Halcones Saltillo consiguió una victoria por marcador de 1-0 frente a FC Cuervos del Tec de NL en un encuentro que se resolvió por detalles y en el que ambos equipos mantuvieron orden en sus líneas durante gran parte del compromiso.

Previo a este enfrentamiento, las estadísticas reflejaban lo parejo del duelo: Halcones llegaba ubicado en la novena posición con 33 puntos tras 20 partidos disputados y una diferencia de goles de +14, mientras que el conjunto neoleonés se encontraba en el octavo sitio con 34 unidades, un juego más y el mismo diferencial.

TE PUEDE INTERESAR: Cancelan el Clásico Nacional Femenil Chivas vs América por operativos en Jalisco tras muerte de ‘El Mencho’

Desde el inicio, el partido se jugó con intensidad en medio campo, con pocas opciones claras frente a la portería durante la primera mitad. La propuesta de ambos equipos priorizó el control del balón y la vigilancia defensiva, lo que limitó los espacios para generar jugadas de peligro.

Fue hasta el complemento cuando el equipo local logró marcar la diferencia con el único tanto del encuentro, suficiente para inclinar el resultado a su favor y asegurar tres puntos que impactan directamente en la tabla del grupo.

Con este resultado, Halcones suma unidades que le permiten mantenerse en la pelea dentro de su sector conforme avanza la fase regular del torneo. Además, el triunfo acorta distancias con los equipos que se encuentran por encima en la clasificación, en un cierre de campaña donde cada jornada comienza a ser determinante.

El calendario continúa y el conjunto saltillense se enfoca ahora en su siguiente compromiso, con la intención de mantener la inercia positiva en la recta final del campeonato.

