Harry Kane reconoce la fortaleza del Tri: “Contra México será un partido muy difícil”
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Harry Kane aseguró que Inglaterra deberá superar un ambiente complicado ante la Selección Mexicana si quiere seguir con vida en el Mundial 2026 y avanzar a los Cuartos de Final
La Selección Mexicana ya ocupa un lugar en la planificación de Inglaterra para los Octavos de Final del Mundial 2026. Después de eliminar con dificultades a la República Democrática del Congo, el capitán inglés, Harry Kane, dejó claro que espera un partido exigente frente al conjunto dirigido por Javier Aguirre, especialmente por el escenario y el respaldo de la afición mexicana.
El delantero, autor de dos goles en la remontada inglesa en el Atlanta Stadium, aseguró que enfrentar al Tri en el Estadio Ciudad de México representará una de las pruebas más importantes para su selección en el torneo.
“Contra México en México será un ambiente increíble y difícil. Pero si queremos ser campeones del mundo, debemos enfrentar los juegos difíciles”, declaró Kane al término del encuentro.
Las palabras del atacante reflejan el respeto con el que Inglaterra encara el compromiso del próximo domingo, donde estará en disputa un boleto a los Cuartos de Final. Para los ingleses, el desafío no solo será medirse a un rival que llega fortalecido tras avanzar de ronda, sino hacerlo como visitante, con un estadio que se espera lleno de aficionados mexicanos.
Kane explicó que, tras superar una eliminatoria complicada, el objetivo inmediato del plantel es recuperarse físicamente y preparar el siguiente encuentro.
“Habrá otro juego extremadamente difícil en cuatro días. Son dos buenos equipos y tenemos que estar listos para enfrentar a México en su casa. Quiero recuperarme rápido y enfocarnos en lo que sigue este domingo”, comentó.
El delantero fue determinante para evitar la eliminación inglesa. Con dos anotaciones encabezó la reacción de su equipo frente a una selección congoleña que complicó el trámite del partido durante varios lapsos y obligó a Inglaterra a exigir al máximo a sus principales figuras.
Además del triunfo, Kane alcanzó una marca personal importante al llegar a 13 goles en Copas del Mundo, cifra con la que dejó atrás las 12 anotaciones que registró Pelé en la historia del torneo.
El atacante también continúa en la disputa por el campeonato de goleo del Mundial 2026. Con cinco tantos comparte esa cifra con Erling Haaland, mientras que Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan la clasificación con seis anotaciones.
Ahora, toda la atención del conjunto inglés está puesta en México. Kane anticipó un duelo de alta exigencia, consciente de que superar al equipo anfitrión y a su afición será un paso necesario para mantener vivas las aspiraciones de Inglaterra de conquistar la Copa del Mundo.