Heriberto Jurado anota su primer gol en Europa y da el triunfo al Cercle Brugge

Fútbol
/ 30 octubre 2025
    Heriberto Jurado anota su primer gol en Europa y da el triunfo al Cercle Brugge
    El mexicano Heriberto Jurado marcó su primer gol en el futbol europeo y le dio la victoria al Cercle Brugge sobre el KV Cortrique en la Copa de Bélgica. FOTO: X/CERCLE BRUGGE

Tras meses sin jugar, el exjugador del Necaxa aprovechó su oportunidad y volvió a colocarse en el radar del futbol internacional

El futbolista mexicano Heriberto Jurado vivió una jornada especial en Bélgica al marcar su primer gol en el futbol europeo. Su tanto significó la victoria del Cercle Brugge por 1-0 ante el KV Cortrique, en los Dieciseisavos de Final de la Copa de Bélgica, resultado que le dio al equipo el pase a la siguiente ronda del torneo.

El atacante de 20 años volvió a tener minutos tras casi siete meses de inactividad. En el minuto 14 del encuentro, Jurado recibió un pase por la banda izquierda, realizó una pared con un compañero y definió con un disparo cruzado de zurda que venció al portero rival. El tanto rompió su sequía personal y marcó su regreso oficial a la competencia con el conjunto belga.

TE PUEDE INTERESAR: Victor Wembanyama supera a LeBron James y Stephen Curry con récords históricos en sus primeros 120 juegos de la NBA

Desde su llegada al Cercle Brugge el pasado 3 de febrero, Jurado había tenido pocas oportunidades de mostrarse. Durante la temporada anterior apenas acumuló 11 minutos entre la Jupiler League y la Conference League, situación que había limitado su proceso de adaptación al futbol europeo. Sin embargo, este gol puede representar un punto de inflexión para consolidarse dentro del plantel.

El momento también tiene un valor simbólico para el jugador mexicano. Hace algunos meses, el club no le permitió asistir al Mundial Sub-20 de Chile 2025, lo que generó críticas en México. A pesar de ello, Jurado optó por concentrarse en su club y respondió dentro del campo con una actuación decisiva.

Formado en las fuerzas básicas del Necaxa, Heriberto Jurado fue considerado una de las promesas más destacadas de su generación. Su fichaje por el Cercle Brugge fue visto como una oportunidad de crecimiento dentro de una liga que suele servir de puente hacia las principales competencias de Europa.

La prensa belga destacó su velocidad y la capacidad para generar peligro desde la banda izquierda. Con solo 20 años, el gol ante el KV Cortrique podría abrirle las puertas a más minutos y titularidades.

En Bélgica, los seguidores del Cercle Brugge celebran el inicio de una nueva etapa para el joven mexicano, mientras que en México su nombre vuelve a resonar como una de las apuestas con mayor proyección en el futbol europeo.

