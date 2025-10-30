Heriberto Jurado anota su primer gol en Europa y da el triunfo al Cercle Brugge

El futbolista mexicano Heriberto Jurado vivió una jornada especial en Bélgica al marcar su primer gol en el futbol europeo. Su tanto significó la victoria del Cercle Brugge por 1-0 ante el KV Cortrique, en los Dieciseisavos de Final de la Copa de Bélgica, resultado que le dio al equipo el pase a la siguiente ronda del torneo.

El atacante de 20 años volvió a tener minutos tras casi siete meses de inactividad. En el minuto 14 del encuentro, Jurado recibió un pase por la banda izquierda, realizó una pared con un compañero y definió con un disparo cruzado de zurda que venció al portero rival. El tanto rompió su sequía personal y marcó su regreso oficial a la competencia con el conjunto belga.

Desde su llegada al Cercle Brugge el pasado 3 de febrero, Jurado había tenido pocas oportunidades de mostrarse. Durante la temporada anterior apenas acumuló 11 minutos entre la Jupiler League y la Conference League, situación que había limitado su proceso de adaptación al futbol europeo. Sin embargo, este gol puede representar un punto de inflexión para consolidarse dentro del plantel.