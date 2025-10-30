Victor Wembanyama supera a LeBron James y Stephen Curry con récords históricos en sus primeros 120 juegos de la NBA

Apenas 120 partidos le bastaron a Victor Wembanyama para irrumpir con fuerza en los libros de récords de la NBA. El joven francés de los Spurs de San Antonio, de solo 21 años, ya presume números que lo colocan por encima de leyendas como LeBron James, Stephen Curry, Hakeem Olajuwon y Karl Malone, consolidando su estatus como uno de los talentos más impactantes que ha visto la liga en las últimas décadas. Wembanyama llegó en el Draft 2023 con expectativas descomunales, y hoy, con poco más de una temporada y media disputada, no solo las ha cumplido, sino que las ha superado con creces. TE PUEDE INTERESAR: Trey Yesavage lidera a Blue Jays con 11 ponches en victoria sobre Dodgers en Serie Mundial CIFRAS QUE SUPERAN A LAS LEYENDAS De acuerdo con datos de Mundo Deportivo y Fadeaway World, en sus primeros 120 partidos, Wembanyama ha registrado estadísticas que rompen cualquier molde previo en la liga:

2 mil 738 puntos: superando los 2 mil 680 de LeBron James en la misma cantidad de encuentros. 274 triples: más que los 242 de Stephen Curry, considerado el mejor tirador de todos los tiempos. 448 bloqueos: pulverizando los 337 de Hakeem Olajuwon, uno de los mejores defensores de la historia. Mil 301 rebotes: por encima de los mil 91 de Karl Malone, histórico ala-pívot de los Utah Jazz. Además, su promedio por juego refleja una dominancia total: 31 puntos, 13.8 rebotes, 2.8 asistencias, 1.5 robos y 4.8 bloqueos, con un 60 por ciento de efectividad en tiros de campo y 36 por ciento en triples.

UN PERFIL ÚNICO EN LA LIGA Lo que distingue a Wembanyama no son solo los números, sino su versatilidad sin precedentes. A sus 2.24 metros de estatura, combina la capacidad de proteger el aro como un pívot clásico con la movilidad y el rango de tiro de un escolta. Ningún jugador en la historia había registrado tal cantidad de triples y bloqueos a la vez en tan poco tiempo. Su impacto se extiende más allá de los récords: ha revitalizado a unos Spurs en reconstrucción, atrayendo nuevamente la atención global a la franquicia que alguna vez dominó con Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker. EL RETO DE SOSTENER EL NIVEL Los expertos coinciden en que el siguiente paso para Wembanyama será mantener su crecimiento dentro de un proyecto aún joven. Si logra combinar sus estadísticas personales con resultados colectivos, podría transformar a los Spurs en un contendiente real en las próximas temporadas.